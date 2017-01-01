Премьер Филип гражданам: ”Знаю, что зарплат и пенсий не хватает на достойную жизнь. Но хочу передать вам добрый посыл”

Премьер Республики Молдова Павел Филип, подконтрольный олигарху Владимиру Плахотнюку, обратился с видео посланием к гражданам по случаю новогодних праздников.

Филип признает, что в Молдове живется трудно, что "зарплат и пенсий не хватает на достойную жизнь", но решил передать граждан "чувство надежды" и "хорошую мысль".

По словам Филипа, он знает "не понаслышке, что завершающийся год не был легким для молдавских семей. Для живущих в стране этот год был полон нужд, а для находящихся за рубежом граждан он был, по крайней мере, таким же тяжелым, поскольку они были далеко от дома".

"Зарплат и пенсий еще не хватает на достойную жизнь, тарифы на коммунальные услуги еще не соразмерны с доходами людей. Ситуация остается плачевной в больницах, а люди не желают возвращаться домой. Но хочу в канун Нового года передать вам чувство надежды. Несмотря на все трудности, Молдове удалось сделать несколько вещей, которые сделают ее сильнее в 2017 году", - заявил Филип.