Новогоднее сумасшествие в Молдове: пытка обжорством обычно голодного населения продлится еще неделю!

Но уже всего через несколько дней к мусорным контейнерам понесут тонны испорченных продуктов, купленных к празднику, и готовых разносолов.

Нет, ошибается премьер-министр Молдовы Павел Филип, когда говорил за несколько дней до наступления Нового года, что наши граждане не могут нормально жить и питаться за деньги, получаемые ими в виде средней зарплаты. Если бы он немного посерфил по соцсетям накануне самого семейного праздника в году, то очень бы удивился.

В первую очередь, конечно, пользователям Фэйсбука, которые устроили настоящий флэшмоб по выкладыванию фотографий записок. С которыми обычно жены отправляют мужей на рынок. Чего там только не было: икра, перепелки и прочие рябчики! Для голодающей страны перечень деликатесов выглядел просто вызывающе.

Не отстала и социальная сеть «Одноклассники», чьи пользователи соревновались в том, кто выложит фото своего холодильника, забитого до отказа продуктами. Думается, после этих изображений всякие разные внешние доноры побежали бы пересматривать свое отношение к помощи Молдове.

Но самое обидное заключается в том, что все эти продукты (ну, ладно - большая часть), которые были добыты в очередях в магазинах и на кишащих от покупателей рынках, всего через пару дней будут благополучно выкинуты в мусорные контейнеры – на радость бомжам, крысам и любителям забавных инсталляций. Потому как в наших граждан это заложено с детства – мы на Новый год всегда затариваемся впрок, невзирая на кризисы и прочие невзгоды.

И готовим – впрок, даже если не ждем многочисленных гостей. И как-то неожиданно придет осознание того, что наваливать по тарелкам трехдневный Оливье из тазика – опасно для жизни, что на колбасу уже смотреть не можешь, что жаркое стало подкисать – холодильник ведь битком и все держим на балконах…

Мы можем сколько угодно говорить о том, что Европа нам ближе, но советскую ментальность, когда любой праздник должен превращаться в обжираловку («чтобы было, как у людей!») еще долго ничем не вытравишь. С другой стороны, а надо? Ведь избавление от «фишек», по которым нас узнают иностранцы – первый шаг к одинаковости.