Новости GSM Новая телефонная война между Тирасполем и Кишиневом Оператор связи «Интерднестрком» (ИДК) из сепаратистского региона обвиняет крупнейшего молдавского оператора мобильной связи в недружественных действиях, пишет mold-street.com. «Недано оператор мобильной связи Orange, несмотря на предложенные соглашения, в одностороннем порядке запустил сеть LTE на частотах, которые с 2012 года использует «Интерднестрком» для предоставления услуг», - говорится в пресс-релизе компании.



Качество услуг LTE будет ухудшаться



По данным ИДК, это приведет к ухудшению качества услуг LTE в «зоне, граничащей с Республикой Молдова».



«В данный момент техническими службами компании ведется мониторинг взаимного влияния сигналов, и делается все возможное для снижения уровня помех в сети LTE. Решение этой проблемы не входит в компетенцию компании и требуют вмешательства властей», - утверждает «Интерднестрком».



«Компания рассматривает одностороннее решение молдавского оператора как недружественный шаг и оставляет за собой право принимать ответные меры», - говорится в пресс-релизе тираспольского оператора.



PR-менеджер компании Orange Moldova Виктория Мустяцэ уточнила для mold-street, что «этот вопрос касается министерства и регулятора, которые выдали лицензии Orange».



Министерство информационных технологий и связи (МИТС) и Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) пока никак не отреагировали.



Следует отметить, что «Интерднестрком» контролируется группой «Шериф». Периодически «Интерднестрком» и власти Приднестровья обвиняют власти и компании Молдовы в создании препятствий для оказания услуг по электросвязи.



Например, в сентябре 2014 года выдача НАРЭКИТ новых лицензий на использование радиочастот в диапазоне 800 Мгц вызвала недовольство администрации непризнанного Приднестровья, которая грозит новой телефонной войной.



Бывший лидер Приднестровья Евгений Шевчук тогда напомнил, что компания «Интерднестрком» заплатила в 2004 году в бюджет Республики Молдова миллион долларов за две лицензии на предоставление услуг фиксированной и мобильной телефонной связи.



«Интерднестрком» незаконно использует частоты



Администрация НАРЭКИТ считает, что на самом деле компания «Интерднестрком» в течение более 10 лет незаконно использовала частоты в диапазоне 800 Мгц, не уплачивая регулируемый сбор в бюджет Молдовы.



«Эти частоты являются собственностью Республики Молдова, и суверенное право нашей страны решать, как они используются. В то же время анализ показывает, что помехи могут возникнуть только на 10% территории страны. Однако это незначительная проблема, которая, как правило, решается путем диалога между операторами связи», - ранее заявил директор НАРЭКИТ Григорий Вараница.



По данным НАРЭКИТ, сейчас «Интерднестрком» использует без согласия законного агентства и номера, начинающиеся с цифр 76 и 77, которые были в резерве плана нумерации, для предоставления услуг мобильной связи

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