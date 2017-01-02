2 Января 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Интересное
Астропрогноз на первую неделю Нового года
02.01.2017

Сергей Осиченко 

Астролог Сергей Осиченко рассказал Sputnik Молдова о том, чего нам нужно ожидать от звезд в период с 2 по 8 января 2017 года.

2 января, понедельник Первый понедельник Нового года предстанет нам не в своей традиционной "одежде" дня тяжелого, а наоборот. Луна делает замечательные аспекты с Венерой и Меркурием, а это хорошее настроение, приветливость, все дела решаются успешно. После обеда в нас просыпаются такие таланты как поэтические, кулинарные. Мы можем убедить кого-угодно, блещем остроумием. Возможно что запишемся на курсы иностранных языков.

Не рекомендуется сегодня и завтра употребление алкоголя. Возможны алкогольные отравления.

3 января, вторник Важные дела планируем на второю половину дня. В первой будем внимательны к своему здоровью. Луна делает соединение с Марсом: головные боли, при спешке могут быть травмы в области головы. Постарайтесь с утра не реагировать на какие-то мелочи, в противном случае комара мы превращаем в слона. А если слон попал в посудную лавку?! Вторая половина дня содержит только гармоничные энергии. Вплоть до самого позднего вечера у нас хорошее настроение и совсем не чувствуется усталость. 4 января, среда
В планах среды надо учитывать 2 зоны неблагоприятной энергии. Первая в отрезке 4:00-8:00, когда Луна делает квадратуру с Сатурном. Лучше ничего не начинать, даже привычные дела стопорятся, настроение неважное и советы старших принимаются в штыки.

Вторая зона с напряженной энергией 19:00-21:00. Луна делает квадратуру к Меркурию: обманы, непостоянство, плохая сосредоточенность. Чувствуется нелояльность, а порой и грубость в обращениях. 5 января, четверг В отличие вчерашнего дня существует только одна зона с «колючими» энергиями. После 20:00 лучше ложитесь пораньше спать, так как могут возникнуть проблемы со здоровьем. Особенно это касается Овнов, Весов, Козерогов и Раков. Луна в Овне предупреждает что уязвимо область головы. К зубному и протезисту не идем, к парикмахеру тоже. Уши не прокалываем и если на сегодня и завтра у вас назначены спортивные тренировки — берегите головы от возможных ударов. 6 января, пятница Понятно, что все хвосты приходится ликвидировать сегодня. Но не спешите уже с утра браться за дело. Возьмитесь за мелкие проблемы, а крупные оставьте на вторую половину дня. Утром зависают компьютеры и планшеты. Могут появиться не очень хорошие вести. Перегорают электроприборы. Никаких финансовых операций. Могут вкрасться досадные ошибки, финансовое чутье отказывает, денег взаймы не давать и не бронировать гостиницу и билетов на любой вид транспорта.

7 января, суббота

Выходные ожидаются спокойными и светлыми. В субботу Луна превзошла саму себя. Она находит общий язык с Венерой, и мы тоже ведем себя адекватно. В это же время находит себе друзей по Северному Лунному узлу, и мы в этом не отстаём. С Нептуном раскрывает всем их таланты (это о нас с вами). А со своим извечным возмутителем спокойствия Марсом ходит в обнимку, мы в свою очередь прощаем всем их неделикатное поведение. Вот такая вот суббота вырисовывается. 8 января, воскресенье Воскресенье продолжает генерировать одну лишь гармонию. Настроение бодрое, здоровье на высоте. Попробуем воспользоваться энергией Луны в Тельце и тренируем себя в любых областях искусства, везет в сфере обмена жилплощади. Общаемся с родственниками, покупаем модные вещи, косметику, ювелирные украшения и орудия труда.


 
Количество просмотров:
76
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.