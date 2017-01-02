Астропрогноз на первую неделю Нового года

Сергей Осиченко

Астролог Сергей Осиченко рассказал Sputnik Молдова о том, чего нам нужно ожидать от звезд в период с 2 по 8 января 2017 года.

2 января, понедельник Первый понедельник Нового года предстанет нам не в своей традиционной "одежде" дня тяжелого, а наоборот. Луна делает замечательные аспекты с Венерой и Меркурием, а это хорошее настроение, приветливость, все дела решаются успешно. После обеда в нас просыпаются такие таланты как поэтические, кулинарные. Мы можем убедить кого-угодно, блещем остроумием. Возможно что запишемся на курсы иностранных языков.

Не рекомендуется сегодня и завтра употребление алкоголя. Возможны алкогольные отравления.

3 января, вторник Важные дела планируем на второю половину дня. В первой будем внимательны к своему здоровью. Луна делает соединение с Марсом: головные боли, при спешке могут быть травмы в области головы. Постарайтесь с утра не реагировать на какие-то мелочи, в противном случае комара мы превращаем в слона. А если слон попал в посудную лавку?! Вторая половина дня содержит только гармоничные энергии. Вплоть до самого позднего вечера у нас хорошее настроение и совсем не чувствуется усталость. 4 января, среда

В планах среды надо учитывать 2 зоны неблагоприятной энергии. Первая в отрезке 4:00-8:00, когда Луна делает квадратуру с Сатурном. Лучше ничего не начинать, даже привычные дела стопорятся, настроение неважное и советы старших принимаются в штыки.

Вторая зона с напряженной энергией 19:00-21:00. Луна делает квадратуру к Меркурию: обманы, непостоянство, плохая сосредоточенность. Чувствуется нелояльность, а порой и грубость в обращениях. 5 января, четверг В отличие вчерашнего дня существует только одна зона с «колючими» энергиями. После 20:00 лучше ложитесь пораньше спать, так как могут возникнуть проблемы со здоровьем. Особенно это касается Овнов, Весов, Козерогов и Раков. Луна в Овне предупреждает что уязвимо область головы. К зубному и протезисту не идем, к парикмахеру тоже. Уши не прокалываем и если на сегодня и завтра у вас назначены спортивные тренировки — берегите головы от возможных ударов. 6 января, пятница Понятно, что все хвосты приходится ликвидировать сегодня. Но не спешите уже с утра браться за дело. Возьмитесь за мелкие проблемы, а крупные оставьте на вторую половину дня. Утром зависают компьютеры и планшеты. Могут появиться не очень хорошие вести. Перегорают электроприборы. Никаких финансовых операций. Могут вкрасться досадные ошибки, финансовое чутье отказывает, денег взаймы не давать и не бронировать гостиницу и билетов на любой вид транспорта.

7 января, суббота

Выходные ожидаются спокойными и светлыми. В субботу Луна превзошла саму себя. Она находит общий язык с Венерой, и мы тоже ведем себя адекватно. В это же время находит себе друзей по Северному Лунному узлу, и мы в этом не отстаём. С Нептуном раскрывает всем их таланты (это о нас с вами). А со своим извечным возмутителем спокойствия Марсом ходит в обнимку, мы в свою очередь прощаем всем их неделикатное поведение. Вот такая вот суббота вырисовывается. 8 января, воскресенье Воскресенье продолжает генерировать одну лишь гармонию. Настроение бодрое, здоровье на высоте. Попробуем воспользоваться энергией Луны в Тельце и тренируем себя в любых областях искусства, везет в сфере обмена жилплощади. Общаемся с родственниками, покупаем модные вещи, косметику, ювелирные украшения и орудия труда.