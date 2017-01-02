Знаменитости Выступление Zdob și Zdub внезапно остановилось Популярная молдавская рок-группа Zdob și Zdub остановила исполнение композиции, которую они представили вместе с Сестрами Осояну.



Оказывается, музыканты решили подхватить эстафету знаменитого интерактивного флеш-моба Mannequin Challenge. На несколько мгновения Роман Ягупов сотоварищи замерли так, будто на стоп-кадре. Что из этого получилось, смотрите на видео. Ранее свой Mannequin Challenge устроили сотрудники структур МВД Молдовы — Пограничной полиции, Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, а также Генерального инспектората полиции.

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