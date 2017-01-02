С 1 января 2017 года снизятся цены на выдачу румынских паспортов

Цены на простые и электронные паспорта снизится с 1 января 2017 года благодаря уменьшению НДС, предусмотренного Налоговым кодексом Румынии с 20 до 19%.

«Снижение тарифов произошло благодаря снижению НДС с 20 до 19%, что предусмотрено ст.291, абзац 1, b, закона №227/20015 о налоговом кодексе», - говорится в пресс-релизе префектуры.

Таким образом, стоимость простого временного паспорта с 1 января 2017 года будет равняться 218 румынским леям, то есть около 1003 молдавских леев. В то же время простой электронный паспорт, выданный на пятилетний срок гражданам старше 12 лет, будет стоить 280 румынских леев, или около 1288 молдавских леев.

Вместе с тем, простой электронный паспорт сроком на три года для детей младше 12 лет, будет стоить 256 румынских леев (1 638 молдавских леев), передает România TV.