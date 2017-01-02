2 Января 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
С 1 января 2017 года снизятся цены на выдачу румынских паспортов
02.01.2017

Цены на простые и электронные паспорта снизится с 1 января 2017 года благодаря уменьшению НДС, предусмотренного Налоговым кодексом Румынии с 20 до 19%.

«Снижение тарифов произошло благодаря  снижению НДС с 20 до 19%, что предусмотрено ст.291, абзац 1, b, закона №227/20015 о налоговом кодексе», - говорится в пресс-релизе префектуры.

Таким образом, стоимость простого временного паспорта с 1 января 2017 года будет равняться 218 румынским леям, то есть около 1003 молдавских леев. В то же время простой электронный паспорт, выданный на пятилетний срок гражданам старше 12 лет, будет стоить 280 румынских леев, или около 1288 молдавских леев.

Вместе  с тем, простой электронный паспорт сроком на три года для детей младше 12 лет, будет стоить 256 румынских леев (1 638 молдавских леев), передает România TV


 
Количество просмотров:
182
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.