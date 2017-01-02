В Молдове сегодня доминирует две политические команды – Влада Плахотнюка и Игоря Додона.

Команда Плахотнюка имеет большинство в парламенте, занимает два высших поста во властных структурах – председателя парламента и премьер-министра, контролирует большинство министерств и агентств. У них сильная, дееспособная партия.И самое большое преимущество этой команды – Влад Плахотнюк, волевой, целеустремлённый, эффективный лидер.

Команда Додона выступает в роли догоняющей. У нее самая большая фракция, которая, однако, не способна самостоятельно провести в парламенте свои решения. Боеспособная и активная партия, ведомая опытным менеджером, экс премьер-министром Зинаидой Гречаной. Но самое главное достижение этой партии - пост всенародно избранного президента. Да, у президента незначительные полномочия, но за ним голоса сотен тысяч граждан Молдовы.И еще одно. Лидер команды Игорь Додон показал себя как хороший организатор, способный объединить членов команды и вести их к победе.

Есть ли другие команды? Пока я их не вижу. Сильной была команда у харизматичного и активного Влада Филата, но без его персонального участия она не сумела выстоять и удержать позиции. Уходит в прошлое то, что осталось от команды Владимира Воронина. По моему мнению, они уже переступили черту невозврата. Умирает, так и не успев развиться то, что потенциально могло стать командой Ренато Усатого. Но, как выясняется, он не был и не стал командным игроком. Попытки бизнесмена Цопы слепить свою политическую команду в Молдове пока не дают зримых результатов. Успешный, в общем-то, общественный проект Платформы ДА, приватизированный группой Андрея Нэстасе, не сумел стать эффективным политическим проектом. Что касается команды Майи Санду, то её, судя по всему, пока нет, и есть большие сомнения, что она появится. Новых игроков не видно. Возможно, таковые появятся где-то к середине 2017 года.

Поэтому общественное внимание будет в основном приковано к командам Плахотнюка и Додона. И главной интригой 2017 года станет то, сумеют ли эти две команды найти общий язык.

Пока просматриваются два варианта.

Первый, если у одной из них, или у обеих сразу, не хватит здравого смысла и понимания момента, и они начнут бороться между собой. Конфронтационный сценарий, по моему мнению, будет пагубным для Молдовы. У меня есть надежда, что этого не случится.

Второй, сотрудничество по наиболее актуальным для Молдовы проблемами, общая нацеленность на созидание и развитие. Этот сценарий мне представляется перспективным, как для обеих команд, так и для Молдовы. Об этом и поговорим.

Проектное управление Молдовой

Для усиления эффективности деятельности власти предлагаю в Молдове перейти к проектному управлению. Команды Плахотнюка и Додона могли бы отобрать наиболее важные проекты, которые легли бы в основу развития Молдовы на долгие годы.

Возможные проекты

1. Свободный бизнес

Задача - снижение административного давления на бизнес. Решение этой проблемы дало бы мощнейший импульс развитию предпринимательства в Молдове, а значит развитию экономики, росту поступлений бюджет и появлению новых рабочих мест.

2. Качественные государственные услуги

Задача - повышение эффективности и улучшение качества государственных услуг. Это та сторона деятельности государства, с которой постоянно сталкиваются граждане. И, как правило, за редким исключением (получение паспортов), вызывает у них критику и недовольство. Здесь и непрофессионализм государственных служащих, и затягивание времени, и мздоимство, и т.д.

3. Совершенствование судебной и правоохранительной системы.

Задача – развитие правового государства. В этом направлении работа проводится, но мы еще в начале большого пути. Без решения этой проблемы у нас не будет притока инвестиций, развития бизнеса и, в целом, порядка в стране.

4. Развитие инфраструктуры и приоритетных направлений экономики

Задача - создание условий для частных инвестиций в инфраструктуру и приоритетные направления развития экономики. Необходимо осознать, что инфраструктура, в первую очередь дороги, транспортное сообщение – это фундамент развития экономики и социальной сферы.

5. Инновации в экономике и социальной сфере

Задача - содействие инновациям в экономике и социальной сфере. Молдове нужна специальная программа по поиску и внедрению инновационных разработок в различные сферы деятельности.

6. Развитие науки и модернизация образования

Задача - развитие науки и модернизация образования. Это направление должно стать одним из ведущих в деятельности власти. Только развитие интеллектуального потенциала дает нашей стране шанс стать конкурентоспособной и вписаться в мировой тренд развития.

7. Политическая реформа. Создание новых социальных лифтов.

Задача – реформирование политической системы. В данном случае речь идет об изменении избирательной системы и реформировании партий, через переход к выборам по одномандатным округам, что откроет новые социальные лифты, а также модернизация партий. Что касается партий, то, по моему мнению, необходимо перейти к прямому избранию всеми членами партии на альтернативной основе председателя партии, а также обязательное объявление перед выборами состава будущего правительства, которое партия намерена сформировать в случае своей победы на выборах. Избиратели должны знать, кого они могут привести к власти.

8. Административная реформа.

Задача – создание новых, достаточно крупных, со своим ресурсным потенциалом центров финансового, экономического и социального развития Молдовы.

9. Борьба с коррупцией.

Задача – снижение коррупционного давления на бизнес, на все сферы жизнедеятельности государства. Создание системы борьбы с коррупцией, как на уровне властных институтов, так и в бытовой сфере.

10. Реинтеграция Молдовы

Задача – восстановление единства Молдовы. Достижение консенсуса между Кишиневом и Тирасполем по правовому статусу Приднестровского региона.

11. Стратегическое сотрудничество с Россией

Задача – достижение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества между Молдовой и Россией.

12. Оценка эффективности деятельности институтов власти

Задача – создание системы оценки деятельности институтов власти всех уровней.

13. Дети Молдовы

Задача – создание условий для полноценного развития и воспитания детей.

14. Здоровье нации

Задача – создание национальной системы заботы о здоровье населения, как за счет развития качественного и эффективного здравоохранения, так и создания условий для здорового образа жизни, развития спорта, туризма и т.д.

Не обязательно, что команды Плахотнюка и Додона выберут именно эти проекты. Возможны и другие варианты выбора. Но важно понимать, что нужны такие проекты, которые заложат фундамент развития и процветания Молдовы.

Если команды Влада Плахотнюка и Игоря Додона объединят свои потенциалы, если они договорятся объединить усилия, если у каждого проекта будут свои ответственные исполнители, которые будут отвечать за результаты, то есть уверенность, что 2017 год может стать самым лучшим и успешным в истории новейшей Молдовы.

Я пока не знаю, будет ли это сделано. Но я уверен, что это можно сделать.

Андриевский Виталий