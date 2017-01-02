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Президент провел первое заседание Высшего совета безопасности
02.01.2017

Президент Игорь Додон созвал в понедельник, 2 января, первое заседание Высшего совета безопасности в новом составе. Совет рассматривает проблему мошенничества в банковско-финансовом секторе, передает IPN.

Игорь Додон потребовал информацию о предпринятых советом действиях по предупреждению и пресечению хищения в банковско-финансовом секторе начиная с 2011 года по настоящее время. Также президент ожидает предложений по новому составу ВСБ.

Первая законодательная инициатива, подписанная Игорем Додоном в качестве президента, касается отмены закона, который ставит на плечи граждан возмещение ущерба в банковско-финансовой системе


 
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