Заявление американского посла в Кишиневе Джеймса Петтита, что Республика Молдова — не Румыния

Заявление в конце августа 2016 года американского посла в Кишиневе Джеймса Петтита, что Республика Молдова — не Румыния, и что РМ должна оставаться суверенным и независимым государством внутри безопасных границ, сократил аппетит тех, кто принимает решения в Бухаресте по навязыванию и развитию юнионистских идеологий. Об этом пишет в посте на своем блоге журналист Виктор Никитуш.

Как сообщает ТРИБУНА, он утверждает, что «заявление о том, что Молдова – не Румыния» является, в сущности, «самым важным политическим заявлением 2016 г.». «Этим заявлением он «поставил на место» всех тех, кто пытался в Бухаресте опекать Кишинев.

Результат известен, в Румынии, партия под руководством Траяна Бэсеску едва прошла электоральный порог. Своим заявлением официальный представитель США дал понять, что на восточной границе Румынии, США хотят сохранить свой нынешний геополитический статус-кво», — подчеркивает Виктор Никитуш.

Он утверждает, что «известно, что у ПСД сдержанная речь относительно юнионистских идей, отсюда и прагматические речи в отношении РМ». «План действий, касающийся РМ, который обсуждался в рамках CSAT, будет изменен. Но стратегическая цель Румынии по евроинтеграции территории между Прутом и Днестром останется неизменным, изменения касаются ответственности за их выполнение».

По его мнению, «правильное и прагматическое управление этими отношениями приведут к увеличению румынских инвестиций в РМ». «Посол Румынии в Кишиневе г-н Даниел Ионицэ заявил, что Румынское государство заинтересовано в инвестирование в энергетическую и транспортную инфраструктуру. Недавно, официальный Кишинев заявил о намерении приватизировать две электроэнергетические распределительные сети, RED Nord и RED Sud.

Румынские энергетические компании заявили о своем намерении присутствовать на молдавском рынке. Мы знаем, что Румыния стремится увеличить экспорт электроэнергии в Молдову за счет строительства новых соединительных линий, вероятно, в 2017 году среди потенциальных покупателей двух распределительных сетей может быть и TransElectrica», — добавил Виктор Никитуш.

Кристина Пендя