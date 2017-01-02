Экономика Примэрия столицы вступила в новый год с долгом в 80 миллионов леев С долгами в новый год вступила Примэрия муниципия Кишинев: дефицит муниципального бюджета составляет около 80 миллионов леев. Об этом в ходе сегодняшнего заседания объявила начальник главного управления финансов Вероника Херца. В этой связи генеральный примар Дорин Киртоакэ рекомендовал подчиненным «затянуть пояса» и сократить расходы.



Вероника Херца назвала разные причины, приведшие к образованию дыры в муниципальных финансах. «Для покрытия расходов муниципальный совет принял в качестве источника продажу-приватизацию государственной собственности на сумму в 196 млн леев, но фактически поступило только 40,9 млн леев, Хочу напомнить, что в 2016 бюджетный год мы вошли с долгами финансовым учреждениям на сумму более 300 млн леев», - сказала она.



Это не все. В рамках некоторых управлений примэрии были зарегистрированы необоснованные расходы. «К сожалению, в декабре у многих возникла необходимость в «микроволновках», каких-то приборах, измерителях, чайниках, нагревателях... Для кабинета площадью 9 кв. метров приобрели кондиционер на 25 кв. метров».



В этих условиях примар столицы Дорин Киртоакэ рекомендовал подчиненным в этом году сократить расходы. «Уважаемые коллеги, не обижайтесь, мы будем применять санкции... Никаких капитальных работ. Строго текущие затраты, и те с моего ведома...».



Муниципальный бюджет на 2017 год запланирован на уровне, превышающем три миллиарда леев.

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