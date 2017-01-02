Политика Александр Слусарь: «Прокуратура и НЦБК должны проверить источники средств, за счет которых подсудимый Шор финансировал новогодний концерт в Оргееве» По словам вице-председателя Партии «Платформа Достоинство и Правда» Александра Слусаря, новогодний концерт в Оргееве стоил несколько десятков тысяч евро. Эти деньги выделил примар города Илан Шор, счета которого заморожены.



«В новогоднюю ночь в Оргееве был организован грандиозный концерт с участием национальных и зарубежных звезд, который наверняка стоил несколько десятков тысяч евро. На вопрос одного из журналистов об источнике финансирования этого концерта чиновники из примэрии Оргеева после колебаний все-таки подтвердили, что это мероприятие – подарок Шора», - пишет вице-председатель ППДП на своей странице в Facebook.



«В этой связи у меня два наивных вопроса к нашим органам правопорядка, «реформированным» на деньги американцев и европейцев, которые с большим усердием обеспечивают «стабильность» по-плахотнюковски.



1. Разве не должен быть наложен арест на все активы Шора, который является основным фигурантом отчетов Kroll и нескольких дел по банковской краже?



2. Если на активы этой сомнительной личности наложен арест, разве не должны Прокуратура и НЦБК проконтролировать заявления служащего примэрии Оргеева и проверить, из каких источников подсудимый Шор финансировал новогодний концерт и откуда его банда со статусом политической партии берет деньги на то, чтобы и далее подкупать электорат через так называемые социальные магазины?» - пишет Александр Слусарь.



Напомним, что примар Оргеева обвиняется в получении обманным путем в 2014 году свыше 5 млрд леев из BEM, эту сумму подтверждает и меморандум Kroll. Полученные деньги он отмыл через десятки офшорных компаний.



Прокуратура получила доказательства того, что Илан Шор скрывал, что финансовые средства были выведены из Banca de Economii.



Илану Шору грозит до 15 лет лишения свободы.

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