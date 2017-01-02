К Рождеству похолодает до минус 17 градусов

На 7 января, когда празднуется Рождество по старому стилю, синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха в ночные часы до минус 17 градусов Цельсия. Днём термометры покажут не выше минус 7 градусов.

Как сообщила IPN синоптик Наталья Голуб, в канун Рождества ожидаются небольшой снег и усиление ветра. „В целом, нас ждёт холодное окончание недели”, - сказала Наталья Голуб.

В результате похолодания в Молдове установятся температурные показатели, нормальные для этого времени года. „Сегодня в стране зафиксировано до +7 градусов, и это выше нормы. Ожидающие нас температуры типичны для этого периода”, - рассказала Наталья Голуб.