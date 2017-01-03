Двойное убийство в Оргееве в новогоднюю ночь: Два пастуха обнаружены мертвыми

Двойное убийство было совершено в Оргеевском районе. Два пастуха в возрасте 47 и 48 лет были найдены мертвыми на территории одной из овчарен в селе Малаешты.
По данным полиции, хозяин фермы пришел, чтобы проверить животных и обнаружил тела пастухов.
Судебные медики установили, что жертвы были убиты в новогоднюю ночь. На их телах были обнаружены многочисленные следы насилия.
Один из них получил удар по голове ломом, а второй – банкой.
Пока не задержан ни один подозреваемый. Виновному грозит лишение свободы сроком до 25 лет или пожизненное заключение.