Происшествия Двойное убийство в Оргееве в новогоднюю ночь: Два пастуха обнаружены мертвыми Двойное убийство было совершено в Оргеевском районе. Два пастуха в возрасте 47 и 48 лет были найдены мертвыми на территории одной из овчарен в селе Малаешты.



По данным полиции, хозяин фермы пришел, чтобы проверить животных и обнаружил тела пастухов.



Судебные медики установили, что жертвы были убиты в новогоднюю ночь. На их телах были обнаружены многочисленные следы насилия.



Один из них получил удар по голове ломом, а второй – банкой.



Пока не задержан ни один подозреваемый. Виновному грозит лишение свободы сроком до 25 лет или пожизненное заключение.

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