Счетная палата о двух миллиардах, упущенных минюстом

Думитру БАРБАЛАТ

СП о реформе юстиции 2011-2016 годов: денег много – результаты неопределенные

В последнем выпуске «Мониторул Офичиал» опубликовано постановление Счетной палаты по отчету аудита эффективности внедрения стратегии реформы юстиции в 2011–2016 годах (8 месяцев). Вывод таков: затрачены значительные ресурсы – получены неопределенные результаты.

На этапе разработки стратегии общая стоимость мер внедрения реформы была оценена примерно в 2 млрд. лей (эквивалент 124 млн. евро). Переоценка, проведенная в начале 2016 года экспертами проекта технической помощи, показала: конечная стоимость внедрения стратегии - 906,4 млн. лей (45% от первоначальной). Разница объясняется переоценкой расходов, возможно, по причине значительного повышения заработной платы авторов - некоторых категорий магистратов сектора юстиции.

В ходе аудиторской проверки не нашлось документов, которые доказывали бы реализацию расчетов, на основании которых была оценена стоимость внедрения стратегии. Нет и надежного, исчерпывающего учета стоимости и природы прямой помощи внешних партнеров. Основным источником финансирования реформы является бюджетная поддержка внедрения стратегии, предоставляемая ЕС.

ЕС предполагал предоставить финансовую поддержку в сумме 60 млн. евро, в том числе 58,2 млн. евро в форме бюджетной поддержки и 1,8 млн. евро – технической помощи. Первый транш финансовой поддержки был выплачен в конце 2013 года - 15 млн. евро. В результате пересмотра, проведенного миссией ЕС, к концу 2014 года было выплачено 13,2 млн. евро из второго транша, что на 1,8 млн. евро меньше (в связи с выполнением матрицы политик на уровне 88%, особо выделены недостаточные действия по реформированию прокуратуры). Хотя выплата третьего транша в размере до 15 млн. евро должна была быть осуществлена в 2015 году, этого не произошло по причине приостановки рамочного соглашения с МВФ и, соответственно, бюджетной поддержки. Риски в банковском секторе, с которыми были связаны публичные фонды, сочли слишком большими, чтобы осуществить ряд трансфертов нашему бюджету.

Общие выводы авторов отчета Счетной палаты таковы. Реформирование юстиции, начатое в 2011 году, должно было обеспечить главенство закона и гармонизацию с евростандартами. Однако приложенные сторонами усилия не были убедительными и эффективными, что компрометирует судебную реформу.

В этой связи первое, что констатирует СП: мероприятия, предусмотренные в законе №231/2011 в рамках плана реализации стратегии реформы юстиции на 2011-2016 годы, не были реализованы на ожидаемом уровне, зарегистрированы скромные результаты. Так, минюст отчитался о своевременной реализации лишь 243 из 489 мер внедрения стратегии (49,7%), другие 149 мер (30,3%) реализованы позже на срок от 2 месяцев до 3 лет, 64 мероприятия (13,1%) частично реализованы, в то время как 22 меры (4,5%) не реализованы.

Второе. Отсутствие эффективного менеджмента в управлении публичными средствами, перенаправление и неэффективное использование финансов и закупленных ценностей на общую сумму 135,9 млн. лей (41,5% от общей суммы аудируемых средств в 327,6 млн. лей) создало значительные препятствия на пути реформы.

Что дальше? Для рационального использования выделенных бюджетных средств необходимо срочно обеспечить эффективное, разумное и ответственное управление публичными средствами, резюмирует СП.

И это еще мягко сказано! Очень мягко!