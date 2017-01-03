Вместо индексации пенсионеры получили валоризацию

Думитру БАРБАЛАТ

Вcтупили в силу изменения и дополнения в закон №156/1998 о пенсиях государственного социального страхования. Теперь закон называется «Закон о государственной пенсионной системе».

Если ранее можно было заранее посчитать, прогнозировать коэффициент ежегодной индексации пенсий, определив среднее арифметическое значение между ростом средней годовой зарплаты по экономике и коэффициентом индексации цен, то отныне индексация переименована в валоризацию.

А валоризация, согласно закону, означает индексацию среднемесячного застрахованного дохода, полученного начиная с 1 января 1999 года, которая осуществляется с учетом коэффициента роста средней заработной платы по экономике в течение страховых периодов до года, предшествующего году назначения пенсии. Коэффициенты валоризации за каждый год будут утверждаться правительством ежегодно 1 апреля. И заранее посчитать, прогнозировать индексацию пенсии будет невозможно.

Пенсионеры на досуге смогут долго гадать, как же благодетелям из минтруда удастся определять ежегодно коэффициенты валоризации/индексации. Потому как в век транспарентности у нас сплошной секрет, батенька!

Для справки.

Валоризация (от фр. valorisation; valoir - «ценить, подходить») - это мероприятия, проводимые государством по переоценке или повышению стоимости товаров, ценных бумаг, валюты, пенсий, социальных выплат и другого капитала.

Понятие «валоризации капитала» введено Карлом Марксом в главе 7 первого тома «Капитала». По-немецки оригинальный термин звучит как «Verwertung» (или «Kapitalverwertung»). Современным экономическим сообществом принят французский термин «valorisation». Французский термин переводят как «процесс увеличения основного капитала».