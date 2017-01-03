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Общество
Молдова лидирует по числу выходных дней среди стран Европы
03.01.2017

Количество выходных дней в течениe года в странах Европы

 

Страна

Количество рабочих часов в неделю

Количество дней годового отпуска

Количество легальных свободных дней (праздников)

Молдова

40

28

13

Эстония

40

20

8

Венгрия

40

20

9

Литва

40

20

9

Польша

40

20

9

Румыния

40

21

8

Латвия

40

20

10

Болгария

40

20

11

Хорватия

40

20

11

Греция

40

23

9

Словения

40

20

12

Люксембург

40

25

9

Maльта

40

24

13

Ирландия

39

24

8

Португалия

38.9

22

10

Словакия

38.9

20

14

Кипр

38

20

11

Бельгия

37.8

20

10

Испания

38.3

22

12

Австрия

38.3

25

12

Чехия

38

25

10

Норвегия

37.5

25

8

Великобритания

37.6

24.7

9

Голландия

37.1

25

6

Финляндия

37.5

25

10

Швеция

37.3

25

9

Италия

38

28

11

Германия

37.7

30

10

Дания

37

30

8

Франция

35.6

30

9

Источник: Eurofound


 
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