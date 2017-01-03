Общество Молдова лидирует по числу выходных дней среди стран Европы Количество выходных дней в течениe года в странах Европы Страна Количество рабочих часов в неделю Количество дней годового отпуска Количество легальных свободных дней (праздников) Молдова 40 28 13 Эстония 40 20 8 Венгрия 40 20 9 Литва 40 20 9 Польша 40 20 9 Румыния 40 21 8 Латвия 40 20 10 Болгария 40 20 11 Хорватия 40 20 11 Греция 40 23 9 Словения 40 20 12 Люксембург 40 25 9 Maльта 40 24 13 Ирландия 39 24 8 Португалия 38.9 22 10 Словакия 38.9 20 14 Кипр 38 20 11 Бельгия 37.8 20 10 Испания 38.3 22 12 Австрия 38.3 25 12 Чехия 38 25 10 Норвегия 37.5 25 8 Великобритания 37.6 24.7 9 Голландия 37.1 25 6 Финляндия 37.5 25 10 Швеция 37.3 25 9 Италия 38 28 11 Германия 37.7 30 10 Дания 37 30 8 Франция 35.6 30 9 Источник: Eurofound

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