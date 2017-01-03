Молдова лидирует по числу выходных дней среди стран Европы

Количество выходных дней в течениe года в странах Европы
Страна
Количество рабочих часов в неделю
Количество дней годового отпуска
Количество легальных свободных дней (праздников)
Молдова
40
28
13
Эстония
20
8
Венгрия
9
Литва
Польша
Румыния
21
Латвия
10
Болгария
11
Хорватия
Греция
23
Словения
12
Люксембург
25
Maльта
24
Ирландия
39
Португалия
38.9
22
Словакия
14
Кипр
38
Бельгия
37.8
Испания
38.3
Австрия
Чехия
Норвегия
37.5
Великобритания
37.6
24.7
Голландия
37.1
6
Финляндия
Швеция
37.3
Италия
Германия
37.7
30
Дания
37
Франция
35.6
Источник: Eurofound