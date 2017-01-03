Кишинев: более 5 тысяч новых случаев ОРВИ

На прошлой неделе в Кишиневе было зарегистрировано более пяти тысяч новых случаев ОРВИ, что примерно на 13% меньше по сравнению с неделей ранее. Чаще всего болеют дети, среди которых зарегистрировано около трех тысяч случаев. Зарегистрировано 118 случаев сезонного гриппа, в том числе 70 случаев среди детей, передает IPN.

Замначальника Управления здравоохранения Константин Рымиш заявил на оперативном совещании в примэрии, что в Кишиневе было использовано 90% вакцин против гриппа, подготовленных для этого сезона. Благодаря вакцинации и каникулам, количество заболеваний сократится.

По данным Центра общественного здоровья муниципия Кишинев, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом сохраняется на обычном для холодного периода года уровне. В общей сложности, с 14 ноября 2016 года по 1 января 2017 года было зарегистрировано 397 случаев гриппа и более 24 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций.