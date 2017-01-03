В 2017 стоит ожидать результаты «разморозки» форматa «5+2», тираспольский эксперт

Директор тираспольского бюро политических исследований «Медиатор» Сергей Широков самым главным внешнеполитическим событием 2016 года назвал возобновление встреч в рамках переговорного формата «5+2» по урегулированию приднестровского конфликта, для чего председательствующая в ОБСЕ Германия приложила немало усилий, предает IPN.

Результаты «разморозки» переговорного процесса стоит ожидать уже в 2017 году, отметил Широков, подчеркнув, что от тактики мелких шагов необходимо переходить к тактике важных реальных дел, о которых говорили участники переговорного процесса.

Эксперт отметил, что, Евросоюз, являющейся стороной наблюдения в переговорном процессе, с 1 января 2017 года не ограничил рамочные действия режима торговых преференций для приднестровских производителей, отправляющих свою продукцию в страны Европы, хотя для предприятий расположенных на правом берегу Днестра с 2015 года действуют нормы и квоты Соглашения о зоне углубленной и всеобъемлющей свободной торговли с ЕС, которое автоматически отменило преференциальные льготы для молдавских экономических субъектов. Какие документы были подписаны в этом направлении – об этом еще предстоит узнать, поскольку предыдущая администрация Приднестровья (2011-2016 гг.) наложила гриф «секретно» на эти официальные бумаги», сказал эксперт.

Еще один наблюдатель за переговорами – США- с появлением на посту президента Дональда Трампа может существенно изменить свою внешнеполитическую риторику. Сергей Широков упомянул, что уже сегодня в администрацию Трампа приходят прагматичные представители республиканской школы реалистов. «Через год-два тектонический сдвиг, который сейчас происходит в глобальной политике, дойдет и до Тирасполя», - резюмировал директор бюро политических исследований «Медиатор».