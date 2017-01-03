Андриевский: Плахотнюк и Додон должны сотрудничать

Координатор правящего большинства Владимир Плахотнюк и президент Игорь Додон должны сотрудничать между собой ради Молдовы, считает политолог Виталий Андриевский.

В комментарии "2017 год. Главная интрига", Андриевский отмечает, что "в Молдове сегодня доминирует две политические команды – Влада Плахотнюка и Игоря Додона", причем "команда Додона выступает в роли догоняющей".

По мнению эксперта, у Плахотнюка с Додоном сегодня нет конкурентов: "Сильной была команда у харизматичного и активного Влада Филата, но без его персонального участия она не сумела выстоять и удержать позиции. Уходит в прошлое то, что осталось от команды Владимира Воронина. По моему мнению, они уже переступили черту невозврата. Умирает, так и не успев развиться то, что потенциально могло стать командой Ренато Усатого. Но, как выясняется, он не был и не стал командным игроком. Попытки бизнесмена Цопы слепить свою политическую команду в Молдове пока не дают зримых результатов. Успешный, в общем-то, общественный проект Платформы ДА, приватизированный группой Андрея Нэстасе, не сумел стать эффективным политическим проектом. Что касается команды Майи Санду, то её, судя по всему, пока нет, и есть большие сомнения, что она появится. Новых игроков не видно. Возможно, таковые появятся где-то к середине 2017 года".

"Поэтому общественное внимание будет в основном приковано к командам Плахотнюка и Додона. И главной интригой 2017 года станет то, сумеют ли эти две команды найти общий язык", - считает Андриевский.

Он выступает против борьбы Додона и Плахотнюка, поскольку "конфронтационный сценарий будет пагубным для Молдовы".

"Второй (вариант), сотрудничество по наиболее актуальным для Молдовы проблемами, общая нацеленность на созидание и развитие. Этот сценарий мне представляется перспективным, как для обеих команд, так и для Молдовы", - заключает эксперт.