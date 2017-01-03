Советник ЕС в области правосудия: Необходимо реформировать все

В сфере правосудия необходимо реформировать абсолютно все, а в первую очередь в систему необходимо привлечь новых людей, потому что законы не будут функционировать нормально, если ответственные за их внедрение думают «по старинке». Таково мнение верховного советника ЕС в сфере правосудия Ингусса Калныньша, который в интервью для Report.md описал, как должна выглядеть реальная реформа в сфере правосудия.

«Ключевое слово «эффективность». Необходимо реформировать все – от процесса организации труда в учреждениях до оценки способностей лиц, расследующих сложные уголовные дела. Напрасно вы ждете судебных решений по резонансным делам, если досудебное следствие и сбор улик осуществлялись непрофессионально или со злым умыслом. Этап уголовного расследования является основным», - отметил советник.

Ингусс Калныньш считает, что если в Генеральной прокуратуре, Высшем совете магистратуры, Высшем совете прокуроров и в других учреждениях не изменится менталитет, тогда нет смысла ждать положительных перемен в сфере правосудия, поскольку систему необходимо менять изнутри.

«Молдове необходимо больше вкладывать в качество высшего образования в сфере права. Вам нужны новые люди в системе, неподкупные, хорошо образованные, преданные и стремящиеся к переменам. Напрасно принимаются новые законы, которые на первый взгляд довольно хороши, напрасно создаются новые механизмы координирования – они никогда не будут работать нормально, пока ответственными за внедрение будут люди, думающие «по старинке». Эти люди с советским менталитетом неправильно воспользуются новой системой, или даже злоупотребят ею, а в результате скомпрометируют реформу. Итак, вам необходимо сконцентрироваться на обеспечении эффективности органов самоуправления в сфере правосудия и прокуратуры – Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров. Если менталитет в этих учреждения не изменится, напрасно будете ждать положительных изменений в правосудии. Они не произойдут! Система должна меняться изнутри. Хотите проще? Судьи и прокуроры, наведите порядок в собственном дворе!», - заявил советник ЕС в области правосудия.

Также эксперт подчеркнул, что иностранные инвестиции жизненно необходимы для развития Молдовы, но инвесторы не придут в страну, где законы меняют по чьему-либо желанию, а добиться правосудия практически невозможно.

«Молдове необходимы иностранные инвестиции для развития, но инвесторы не придут в страну, где законы меняют в зависимости от нужд ряда лиц, и где добиться правосудия практически невозможно. В Республике Молдова еще можно создать эти условия, но для этого вы должны очень хотеть стать процветающей страной и внедрять реформы не для галочки, а для себя, для собственного благополучия», - отметил Ингусс Калныньш.