3 Января 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Время ожидания на границе доходит до четырёх часов
03.01.2017

Водителям и пассажирам настоятельно рекомендуется не пересекать молдо-украинскую границу в пропускном пункте Крива–Мэмэлыга, а молдо-румынскую – в пунктах пропуска Скулень–Скулень и Леушень–Албица, которые в настоящее время являются самыми загруженными, как на въезд, так и на выезд из страны.

Согласно оперативной информации, предоставленной приложением „Trafic online”, находящемуся на таможне автотранспорту приходится ждать своей очереди от 150 до 250 минут.

Как сообщила пресс-секретарь Пограничной полиции Ирина Лука, с которой связался корреспондент IPN, загруженность пунктов пропуска вызвана большим потоком людей, уезжающих в отпуск или возвращающихся из него. Все пограничные пункты работают на полную мощность.

Отправляющимся в дорогу рекомендуется воспользоваться приложением „Trafic online”, доступным на сайте Пограничной полиции, и выбрать наименее загруженный пункт пересечения границы.


 
Количество просмотров:
77
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.