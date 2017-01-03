Время ожидания на границе доходит до четырёх часов

Водителям и пассажирам настоятельно рекомендуется не пересекать молдо-украинскую границу в пропускном пункте Крива–Мэмэлыга, а молдо-румынскую – в пунктах пропуска Скулень–Скулень и Леушень–Албица, которые в настоящее время являются самыми загруженными, как на въезд, так и на выезд из страны.

Согласно оперативной информации, предоставленной приложением „Trafic online”, находящемуся на таможне автотранспорту приходится ждать своей очереди от 150 до 250 минут.

Как сообщила пресс-секретарь Пограничной полиции Ирина Лука, с которой связался корреспондент IPN, загруженность пунктов пропуска вызвана большим потоком людей, уезжающих в отпуск или возвращающихся из него. Все пограничные пункты работают на полную мощность.

Отправляющимся в дорогу рекомендуется воспользоваться приложением „Trafic online”, доступным на сайте Пограничной полиции, и выбрать наименее загруженный пункт пересечения границы.