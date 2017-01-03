Главная Президент Игорь Додон встретится в Бендерах с Вадимом Красносельским Президент Игорь Додон планирует провести первую рабочую встречу с новоизбранным главой Приднестровья Вадимом Красносельским. Встреча состоится в среду, 4 января. Об этом сообщил Игорь Додон на своей странице в соцсети Facebook. "Завтра, 4 января 2017 года, в городе Бендеры, состоится рабочая встреча президента Республики Молдова Игоря Додона и руководителя Приднестровья Вадима Красносельского", — заявил Додон. Игорь Додон вступил в должность 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен найти решение приднестровского вопроса. Вадим Красносельский Выборы президента ПМР прошли 11 декабря. Вадим Красносельский набрал 62,23% голосов и одержал победу в первом туре голосования. Его основной соперник, бывший президент Евгений Шевчук получил поддержку 27,38% избирателей. В должность Красносельский вступил 16 декабря.

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