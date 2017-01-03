Перечень событий 2016. Сборная Молдовы: одна победа за весь год

В 2016 году сборная Молдовы по футболу сыграла восемь матчей. Команда Игоря Добровольского выиграла один раз, дважды сыграла вничью и пять раз проиграла.

В первой половине года сборная провела четыре товарищеских матча в рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата мира 2018 года.

Первый был сыгран 24 марта на Мальте со сборной этой страны. Встреча завершилась вничью 0:0.

Через четыре дня наша команда обыграла Андорру 1:0. Это победа стала для нашей сборной первой за последние два года. Судьбу поединка решил гол, который забил Игорь Армаш.

"Игра получилась очень трудной. Соперник оборонялся большими силами. Мы не готовы вскрывать такую насыщенную оборону. Поэтому было непросто. Зато у чужих ворот было много стандартных положений, после которых мы могли забить несколько мячей", - сказал игрок сборной Молдовы Игорь Армаш.

"Во втором тайме у нас лучше стала получаться игра в пас. Создали несколько опасных моментов. Могли выиграть 2:0 и с более крупным счетом", - отметил игрок сборной Молдовы Артур Ионицэ.

27 мая сборная Молдовы проиграла в гостях Хорватии 0:1. Гол забил Андрей Крамарич. На ЕВРО-2016 хорваты дошли до 1/8 финала, где уступили в дополнительное время будущим чемпионам мира португальцам.

3 июня в Лугано прошел товарищеский матч против Швейцарии. Молдавская команда уступила 1:2. Наша команда пропустила гол на 12-й минуте после удара ДжемайлИ. В середине второго тайма Раду Гынсарь восстановил равновесие.

Однако всего через шесть минут швейцарцы вновь вышли вперед. Отличился Адмир Мехмеди.

На ЕВРО-2016 швейцарцы дошли до 1/8 финала, где в серии пенальти уступили полякам.

5 сентября сборная Молдовы стартовала в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года. Первый матч - в Кардиффе против Уэльса. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу валлийцев. Голы забили Сэм Воукс и Джо Аллен.

Во второй половине матча мяч побывал в воротах молдавской команды еще дважды. Дубль сделал Гарет Бейл. Последний гол был забит с пенальти.

Второй отборочный матч прошел в Кишиневе - против Сербии. И снова команда Игоря Добровольского проиграла с крупным счетом. На этот раз - 0:3.

Гостям удалось распечатать ворота уже на 20-й минуте. Отличился Филип Костич. В этом эпизоде грубую ошибку совершил капитан сборной Молдовы Александр Епуряну, который в этом матче превзошел рекорд, который принадлежал Раду Ребеже. Для Епуряну этот матч стал 75-м в футболке сборной.

До перерыва гости забили еще один мяч. Автором гола стал Бранислав Иванович.

Окончательный счет на 59-й минуте установил Душан Тадич.

Заканчивалась игра под крики трибун "Позор!" и требования к Игорю Добровольскому подать в отставку.

9 октября сборная Молдовы потерпела третье поражение. В Кишиневе команда уступила Ирландии 1:3.

Хозяева оказались в роли отыгрывающихся уже на второй минуте. Гол забил Шейн Лонг.

В добавленное к первому тайму время Игорь Бугаёв сравнял счет.

После перерыва забивала только одна команда. Дубль сделал Джеймс Макклин, отличившийся с интервалом в семь минут.

Единственное очко в 2016 году в отборочном турнире чемпионата мира сборная Молдовы добыла в Тбилиси. Наша команда сыграла вничью 1:1 с Грузией. Счет на 16-й минуте открыл Валерий Казаишвили. Ответный мяч на 78-й минуте великолепным ударом забил Александр Гацкан.

Гол-красавец вызвал широкий резонанс в международной прессе. В испанском издании "Марка" появилась заметка под заголовком "Бомба Гацкана". В румынских, украинских, турецких и российских СМИ гол Александра Гацкана была назван самым красивым в четвертом туре отборочной кампании.

В европйских кубках лучше всех среди молдавских команд в 2016 году выступил кишиневский "Зимбру". В первом квалификационном раунде Лиги Европы желто-зеленые прошли грузинский клуб "ЧихУра". В первом матче в Кишиневе "Зимбру" проиграл 0:1.

"Мы создали несколько хороших моментов для взятия ворот, но не сумели их реализовать. У соперника был один шанс - после стандартного положения. И он им воспользовался. Сдаваться не собираемся. Верю, что в Грузии можно изменить результат", - сказал бывший тренер "Зимбру" Флавиус Стойкан.

В ответной игре "Зимбру" дважды уступал в счете сопернику, но каждый раз нашей команде удалось отыгрываться. Сначала это сделал бразилец Эмерсон, а затем капитан команды Ион Жардан. "Зимбру" вырвал победу 3:2 на третьей минуте добавленного время. Вновь отличился Эмерсон.

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы "Зимбру" встречался с турецким "Османлыспором". Встреча в Кишиневе завершилась вничью 2:2. Счет на 12-й минуте открыли гости. На 24-й минуте Вячеслав Загаевский забил ответный мяч.

Во втором тайме "Зимбру" повел в счете после точного удара Ильи Дамашкана. "Османлыспору" удалось уйти от поражения за 13 минут до финального свистка.

В Турции "Зимбру" ждал провал. Желто-зеленые потерпели разгромное поражение 0:5.

Кишиневская "Дачия" выбыла из Лиги Европы, уступив азербайджанскому "КяпАзу". Первый матч в гостях молдавская команда завершила вничью 0:0.

Вторая игра прошла в Спее и завершилась победой гостей 1:0. Единственный гол был забит после грубейшей ошибки вратаря.

Краткосрочным получилось участие в Лиге Европы и "Зари" из Бельц. Обладатель Кубка Молдовы поиграл в гостях 0:3 венгерскому "ВидеотОну" и заканчивал первый матч в девятером. С поля были удалены Игорь Пикущак и Александр Суворов.

В ответном матче "Заря" едва не ликвидировала разницу в счете. Команда Влада Гояна уже к 20-й минуте забила два мяча. Отличились Максим Михалёв и Георгий Богю. Однако в оставшееся время гости выстояли, счет 2:0 не изменился.

Тираспольский "Шериф" уступил израильскому клубу "Хапоэль" Беер-Шева во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. В первом матче желто-черные проиграли в 2:3.

"Шериф" открыл счет на 22-й минуте после точного удара Йосипа Иванчича.

Через две минуты у "Шерифа" была удален АлитИ, хозяева получили право на пенальти, но не реализовали его.

Однако на перерыв соперники ушли при равном счете. Гол "Хапоэля" забил Ого.

На 52-й минуте хозяева получили право пробить еще один 11-метровый. На этот раз пенальтист оказался точен.

Через 12 минут играющему в меньшинстве "Шерифу" удалось отыграться. Это сделал Йосип БрЕзович.

Однако удержать ничейный счет молдавскому чемпиону не удалось. В добавленное время судья назначил третий пенальти в ворота "Шерифа". Победу "Хапоэлю" принес РадИ.

Матч в Тирасполе закончился со счетом 0:0. "Шериф" выбыл из турнира.

Лучшим футболистом Молдовы 2016 года стал Александр Гацкан. Он занял первое место в опросе, проведенном Федерацией футбола.

Игрок находился в отпуске и не смог присутствовать на церемонии награждения. В видеообращении футболист передал слова благодарности.

Лучшим тренером Молдовы признан Андриан Сосновский. Под его руководством оргеевский "Милсами" ушел на зимний перерыв лидером Национальной дивизии.

"Цель моей жизни - стать тренером. Я выбрал этот путь. Признателен всем, кто за меня голосовал".

Лучшей командой года объявлен тираспольский "Шериф", ставший чемпионом Молдовы.

Лучшим игроками чемпионата страны по амплуа названы: вратарь Раду Мыцу, защитник Вячеслав ПосмАк, полузащитник Георгий Андроник и нападающий Игорь Бугаёв.

"Год был чудесным. Я получил этот приз, а команда идет на первом месте. Я счастлив", - сказал вратарь "Милсами" Раду Мыцу.

"Надеемся, что в следующем году заявят о себе молодые футболисты. В последних матчах группы сборная Молдовы показала, что у нее очень высокий потенциал, особенно после игры в Грузии", - сказал президент ФФМ Павел Чебану.

Лучшим арбитром признан Александр Тян из Кишинева. "Дачия" получила приз "Фейр-плей".