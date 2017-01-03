Додон лишил Бэсеску гражданства Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон лишил экс-главу Румынии Траяна Бэсеску молдавского гражданство, которое ему присвоил предшественник Додона Николае Тимофти.

"Подписал указ об отзыве гражданства Республики Молдова у г-на Траяна Бэсеску", - сообщил Додон на своей странице в соцсети.

Президент Молдовы отметил, что это решение было принято после заседания комиссии по проблемам гражданства и предоставления политического убежища, которая рассмотрела законность предоставления гражданства Молдовы Бэсеску. По словам Додона, предоставляя Бэсеску гражданство Молдовы, Тимофти проигнорировал заключения многих ведомств, в том числе о факте уголовного преследования соискателя.

"Отозвав гражданство Республики Молдова у Бэсеску, я исправлю ошибку, допущенную прежним президентом", - написал Додон.

Он также напомнил, что Бэсеску неоднократно призывал к ликвидации Молдавского государства через его аннексию Румынией и отказывался признавать сам факт существования молдавского народа, нарушая тем самым Конституцию Республики Молдова.