Игорь Додон начнёт новый раунд переговоров с Россией, но не добьётся ничего особенного

В ходе своего визита в Москву, который состоится во второй половине января, президент Игорь Додон начнёт новый раунд переговоров, но не добьётся ничего особенного. Такое мнение высказал аналитик Игорь Боцан, которого цитирует IPN.

„Ожидаем лишь повторения Игорем Додоном того, что сделал Владимир Воронин. Но правда в том, что господин Воронин был сильнее и мудрее, с моей точки зрения. Владимир Воронин сообщил нам, что в конце 2002 – начале 2003 года у него было около 20 встреч с глазу на глаз с Владимиром Путиным, но он ничего не сумел решить: ни вопрос, связанный с Таможенным союзом, ни приднестровскую проблему”, - сказал Игорь Боцан.

По мнению аналитика, Игорь Додон будет говорить в Москве о необходимости стратегических связей, предусмотренных Договором о дружбе с Российской Федерацией, который был продлён на 10 лет, но не затронет ничего особенного. „Может быть, результат будет в том, что господин Додон упомянет Дорожную карту, согласованную Дмитрием Рогозиным с Октавианом Калмыком, и заявит о своём вкладе в продвижение этой идеи. Это вопрос любезности”, - отметил аналитик.

Визит в Москву, запланированный на 17 января, станет первым официальным зарубежным визитом президента Игоря Додона.