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Траян Бэсеску отреагировал на новость о том, что он больше не является гражданином Молдовы
04.01.2017

Траян Бэсеску заявил, что решение Игоря Додона лишить его гражданства продиктовано политическими мотивами и позже это обернется для него позором. Бывший глава Румынии считает, что Додон хочет, чтобы Молдова и дальше стояла на коленях перед Москвой.

Бэсеску видит для нашей страны иной путь: он хочет, чтобы она шла по европейскому пути и не исключает объединения с Румынией. Об этом он заявил для румынского телеканала TVR1.

Ранее Траян Бэсеску заявил, что, если Игорь Додон лишит его гражданства, то он обжалует данное решение в суде: «Я не боюсь. Я подам на него в суд. Додон уже проиграл мне в Конституционном суде».

Напомним, что Траян Бэсеску и его жена Мария стали подданными Молдовы 3 ноября 2016 года. Заявление на получение гражданства они подали 18 марта прошлого года, а уже в июне президент Николае Тимофти удовлетворил их просьбу.


 
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