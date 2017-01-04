Траян Бэсеску отреагировал на новость о том, что он больше не является гражданином Молдовы

Траян Бэсеску заявил, что решение Игоря Додона лишить его гражданства продиктовано политическими мотивами и позже это обернется для него позором. Бывший глава Румынии считает, что Додон хочет, чтобы Молдова и дальше стояла на коленях перед Москвой.

Бэсеску видит для нашей страны иной путь: он хочет, чтобы она шла по европейскому пути и не исключает объединения с Румынией. Об этом он заявил для румынского телеканала TVR1.

Ранее Траян Бэсеску заявил, что, если Игорь Додон лишит его гражданства, то он обжалует данное решение в суде: «Я не боюсь. Я подам на него в суд. Додон уже проиграл мне в Конституционном суде».

Напомним, что Траян Бэсеску и его жена Мария стали подданными Молдовы 3 ноября 2016 года. Заявление на получение гражданства они подали 18 марта прошлого года, а уже в июне президент Николае Тимофти удовлетворил их просьбу.