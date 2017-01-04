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Общество
Подозреваемые по делу о фальшивых тендерах в Управлении образования выпущены из изолятора НЦБК
04.01.2017

Все 17 подозреваемых, задержанных по делу о фальшивых тендерах в Управлении образования, молодежи и спорта, были переведены из изолятора НЦБК под домашний арест.

Решение сменить меру пресечения было принято судьями Апелляционной палаты. По словам прокуроров, подозреваемые сотрудничают со следствием, что не является помехой для продолжения расследований.

Отметим, что изначально лишь двое из подозреваемых по делу о фальшивых тендерах были помещены под домашний арест. Это произошло в связи с тем, что они признали свою вину.

По словам прокуроров, в ближайшее время дело будет передано в суд.


 
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