Оппоненты президента Молдовы Игоря Додона пробили очередное дно: Теперь их протест стал... фруктовым

Крутить перед экранами телевизоров ананасами - это, кажется, их максимум в политической борьбе.

Почти два месяца прошло со второго тура президентских выборов в Молдове, однако этого срока для некоторых молдавских граждан, по-видимому, недостаточно для того, что завершить предвыборную кампанию. Политические жесты эта категория наших соотечественников совершает при любых обстоятельствах; исключением не стала даже новогодняя ночь.

Чего они только не вытворяли во время поздравительной речи президента Молдовы Игоря Додона! И лицо фруктами лицо ему закрывали, и парики на телевизоры вешали – в общем, блистали, как им окажется, остроумием высочайшего класса. На деле же все это выглядело очередной комедийной попыткой вновь заявить своим подписчикам (ведь эта форма «гражданского неповиновения» способна существовать лишь на площадке социальных сетей), что «Додон – не их президент». Да, ребята, он действительно не ваш, он – наш, граждан Молдовы, и если вы таковыми не являетесь, то будьте добры не лезть со своим уставом в чужой монастырь.

Мне вот что любопытно: неужели все эти граждане, подвергавшие фрукты телевизионному излучению, не способны принять поражение? Их кандидат проиграл – такое бывает, но разве жизнь на этом заканчивается? Ужели максимум на ближайшие четыре года – окапаться в «фейсбучных» окопах? Иной раз ловлю себя на мысли, что этих «активистов» из ФБ пора отправить на принудительные работы в пользу общества – их энергию явно нужно направить в нужное русло.

Протест, который устроили граждане в новогоднюю ночь перед телевизорами, действительно забавный, только забавным можно назвать лишь его характер. Ведь посудите сами: оппоненты Игоря Додона в очередной раз продемонстрировали свою политическую незрелость. Вся их акция заключается в нескольких смехотворных этапах: обвешать телевизор тряпками, сфотографировать свою композицию и выставить свой «шедевр» в социальные сети. Все. И никакой конструктивной критики, никаких предложений. Только фрукты, полотенца и прочие декоративные элементы. Оставьте их! Не втягивайте фрукты в политику!..

Честно скажу: мне страшно представить себе, что было бы в Молдове в случае победы Майи Санду на выборах президента Молдовы. Окажись они у власти, они просто-напросто были бы неспособны ею распорядиться. Впрочем, никто побеждать и не собирался: нужен был не триумф, а посредственный флешмоб в социальных сетях. И только.