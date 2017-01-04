Убийца местной промышленности. Что известно о новом ритейлере Kaufland?

В 2018 г. крупная немецкая сеть продуктовой розницы Kaufland планирует открыть первый из шести магазинов в Кишиневе (для начала – как было официально объявлено), остальные – до 2020 г. с общим объёмом инвестиций 60 млн евро.

Как часто бывает у иностранных инвесторов, инвестиции делаются, в основном, в те страны, откуда эти инвесторы приходят (иностранные строительные конструкции, иностранное оборудование, иностранные консультанты и т.д.). К концу прошлой недели стало известно место строительства первого гипермаркета.



Столичная примэрия на 4 января назначила публичные консультации по проекту зонального градостроительного плана по адресу бульвар Мирча-чел-Бэтрын, 25/1. На двух участках общей площадью 1,09 га планируется построить многопрофильный торговый центр с парковками, в том числе подземными. Первый транш – магазин сети Kaufland с парковкой в партере. Заказчик проекта – ООО Anii roada gliei, исполнитель – ООО MARHITRAV-ATM. Необходимо отметить, что на участке находится небольшая зеленая зона, которую, судя по всему, планируют вырубить.



Учитывая, что в Кишинёве и так немало продуктовой розницы, интересно, кто к нам идёт.

Лидер в Румынии

Kaufland (Kaufland Stiftung & Co. KG) входит в немецкий концерн Schwarz-Gruppe (Schwarz Beteiligungs GmbH) вместе с такими известными сетями, как Lidl, KaufMarkt и Handelshof, в которых работают свыше 200 тыс. человек. В 2014 г. группа Schwarz стала самой крупной в европейском ритейле с оборотом почти 80 млрд евро. В настоящее время Kaufland насчитывает более 1300 магазинов в семи странах – Германии, Чехии, Словакии, Польше, Хорватии, Болгарии и Румынии.



Благодаря географической близости, историческим и культурным связям Республики Молдова и Румынии, координирование коммерческой деятельности будет вестись напрямую из филиала в Румынии. Молдавским потребителям пообещали, что ассортимент продукции в этих магазинах будет большей частью такой же, как и в сети гипермаркетов Kaufland-România, но в то же время и адаптированный к потребностям местных покупателей. Также нам гарантируют высокий уровень качества и привлекательные цены. Об этом компания сообщила на своем сайте.



Мы проанализировали информацию из открытых источников в Румынии, где Kaufland работает с 2005 г. и 13 декабря открыла 112-й магазин – гипермаркет в г. Кодля уезда Брашов.



Согласно румынской газете Ziarul financiar, валовой оборот Kaufland за 2015 г. увеличился, по сравнению с 2014 г., на 13%, достигнув 2,4 млрд. евро. За четыре года ритейлер удвоил свой оборот и поднялся с третьего места на первое в Румынии. Это – первая компания в розничной торговле страны, которая перешагнула за порог 2 млрд. евро оборота. Kaufland-România демонстрирует удивительный рост, поскольку этот показатель значился в её планах лишь на 2018 г., но был с лихвой перепрыгнут на три года раньше. Объяснение кроется в быстром расширении сети – с 71 до 107 гипермаркетов, или на 50%, а также в политике сниженных цен и уменьшении ставки НДС на продукты питания в Румынии. Примечательно, что Kaufland лидирует с большим отрывом: следующая за ним сеть Carrefour располагает оборотом в 1,5-1,7 млрд. евро, а Auchan – 1 млрд. евро.



Весной этого года было сообщено о том, что сеть гипермаркетов Kaufland построит третий логистический центр в регионе Молдова (на территории соседнего государства), который будет обслуживать магазины на востоке Румынии и те, которые будут открыты в Республике Молдова. Решение о строительстве центра было принято, именно, в контексте экспансии компании в РМ (инвестиции в каждый из предыдущих двух центров, по данным http://www.zf.ro, превышают 20 млн. евро).



Это значит, что значительно больше половины продаваемых продуктов в молдавских магазинах Kaufland будут импортными!



Также в планах компании – выйти в «онлайн»-торговлю в 2017 г., используя собственную дистрибьюцию.



Известно, что Kaufland намеревалась централизовать закупки некоторой продукции, особенно под собственными торговыми марками (private label) во всех странах Восточной Европы, где она присутствует, используя в качестве посредника швейцарскую компанию EMD. Ритейлеры с общим числом магазинов 150 тыс. в 19 странах и общим оборотом 178 млрд евро ежегодно обращаются к услугам этой компании, которая находит им производителей.



По словам одного из представителей Kaufland, цитируемого http://www.zf.ro, благодаря этому, компания сможет делать закупки в больших количествах, а ее партнеры в Чехии, Словакии, Польше, Хорватии, Румынии и Болгарии получат больше шансов для развития. По его словам, партнерство EMD и Kaufland даст возможность румынским производителям, сотрудничающим с этим оператором, делать поставки в гипермаркеты сети и в других странах.



Здесь кроется одна из ловушек, которые расставляют эти две компании местным производителям: если хотите торговать в сети Kauflan, то, в основном, под торговой маркой самой сети. Даже выпускнику лицея сегодня известно, что производитель, лишенный собственной торговой марки не имеет никаких перспектив в современном мире бизнеса, т.к. его в любой момент могут заменить.

Что говорят производители?

Но с другой стороны, для этого местным производителям нужно иметь большие мощности и уметь вести переговоры с этой компанией, что очень непросто.



По информации того же источника (http://www.zf.ro), румынские поставщики продуктов питания считают, что решение Kaufland централизовать закупки под торговыми марками, принадлежащими ритейлеру, негативно повлияет на местный рынок, потому что производители останутся с невостребованной продукцией. Ни один румынский производитель не имеет достаточных производственных мощностей, чтобы удовлетворить таким требованиям. Кроме того, поставщики жалуются на то, что Kaufland ставит очень жесткие условия, когда речь идет о поставках продукции под private label этой компании, нисколько не уступая в цене производителям. «В переговорах на региональном уровне позиции поставщиков будут падать, а ритейлеров расти», - уверены производители.



«Мы увидим продукцию под частной торговой маркой, made in Germania, т.к. немецкие производители располагают всем необходимым для таких поставок», - говорят румынские предприниматели. Решением проблемы для малых местных производителей было бы последовать примеру французских коллег и объединить усилия для борьбы с ритейлерами. Между тем европейская культура бизнеса не поощряет ассоциирование производителей, они развиваются индивидуально. По мнению представителя одного большого предприятия, каким бы крупным ни был один производитель, он никогда не будет иметь достаточно сил, чтобы противостоять ритейлеру.

И потребители?

Также не все румынские потребители довольны тем, как себя ведет Kaufland на их рынке. Появились сообщения о том, что данный ритейлер (а ранее из этой же группы компаний сеть Lidl) продает некоторые виды продукции в своих магазинах в Румынии по ценам намного выше, чем в других странах. Например, в соцсетях, а потом и в прессе, появились фото венгерских маринованных корнишонов, которые продаются в Kaufland Turda в Румынии и в Kaufland Aachen в Германии. В первом случае баночка объемом 720 мл стоила 3,36 евро (по курсу на 29 июля), а во втором тот же продукт продавался за 1,69 евро.



Сайт http://www.activenews.ro/ по этому поводу возмутился даже в заголовке – «Românii, vaci de muls?» - «Румыны – дойные коровы?». Пользователь соцсетей Георге Лауренциу Кырну, который выложил фото, попросил поделиться этим фотофактом, чтобы это видел каждый. Компания Kaufland România это объяснила тем, что товар всегда стоит дешевле в стране, где произведен. Кто ж спорит? Только огурцы продавались и в Румынии, и в Германии импортные.



По этому поводу в соцсетях разгорелась дискуссия. Как на ценообразование в разных странах могут влиять, например, разные ставки НДС? «Если в Германии НДС на продукты питания составляет 7%, а в Румынии – 9%, как разница в 2% создает цены, отличающиеся в два раза?» - спрашивает один из пользователей под псевдонимом.



Шербан Пирвулеску по поводу завышенных цен рассуждает так: «Вам кто-то приставляет пистолет к виску и заставляет покупать эти огурцы? Я покупаю в Kaufland румынские маринованные огурцы, вкусные, в банке объемом 1,7 л, а не 720 мл, за 7,05 лея. Кто вас останавливает поступать так же или найти другой магазин? Мы живем во время рыночной экономики, больше не существует ни прейскуранта цен, ни жалости к конкурентам. В разрушении румынского сельского хозяйства не виноваты крупные сети магазинов, которые ищут только большую быструю прибыль, не будучи благотворительными учреждениями, а виноваты те, кто подписал «на коленках» квоты продукции и субсидии, не зная, во сколько раз они меньше, чем у других, что привело к более высоким ценам на румынскую продукцию».



Кстати, что подписали наши власти в Соглашении об ассоциации между РМ и ЕС мало кому известно. Но неплохо бы к этому вернуться…



«Что должен сделать Kaufland? Поддержать румынских фермеров? Они хотят купить как можно дешевле и продать, как можно, дороже. Также проблема – во власти, на самом деле, в нас, которые сидят здесь и комментируют вместо того, чтобы выйти протестовать. Фермеры вышли на протест, а остальные люди что сделали? Почему не пришло и остальное население на протест в знак солидарности?», - написал Петруш Някшу.

Kaufland-România предпочитает импорт?

В мае нынешнего года появились предложения по изменению румынского законодательства о торговле продуктами питания. В частности, продуктовый ритейл обязывают для таких категорий продуктов, как мясо, овощи и фрукты, делать закупки, как минимум 51% каждого вида, происходящие из короткой цепи поставок (т.е. на местном рынке), как это определено в Общей сельскохозяйственной политике Европейского союза. Исключением являются зимние месяцы – декабрь-февраль для закупки овощей и фруктов. Такая импортная продукция в каждой категории может составлять до 70% от предложения.



С изменениями не согласились в компании Kaufland-România, полагая, что эти требования невыполнимы в настоящих условиях. Там высказали мнение о том, что это приведет к необеспечению рынка продукцией и не решит проблемы румынских сельхозпроизводителей. То есть большая часть основных продуктов питания - мясо, овощи и фрукты – у этого оператора импортные.



Нужно понимать, что такая же картина будет и в Молдове – в крупной розничной сети будут продаваться, в основном, импортные продукты питания, местные производители не смогут выдержать условий по поставкам, как и румынские – на своем рынке.



«Известен аппетит румын к местной продукции, но не следует игнорировать право свободного выбора потребителей получать, как можно, более широкое разнообразие продуктов. Ограничение этого права можно определить даже как нарушение европейского законодательства», - сообщили в Kaufland-România, согласно http://www.zf.ro. Получается, что желание потребителей покупать местную продукцию, можно игнорировать?



Под демагогическими лозунгами о правах потребителя разрушается производство потребительских товаров в Восточно-европейских странах, не принимая во внимание при этом, что каждый местный потребитель - еще и гражданин, заинтересованный в процветании именно своего государства. И главное право человека – жить в богатой и развитой стране, но не задворках Западного мира!



Конечно, не случайно экспансии таких «инвесторов», как Kaufland, предшествовали политические договоры об ассоциации, а затем и о вступлении в ЕС.



Не для того нам навязали эти договоры и не для того приходят иностранцы со своими «инвестициями», чтобы молдаване стали богаче, а для того, чтобы расширить рынки сбыта продукции собственных компаний, для того, чтобы сохранить уровень жизни избирателей в своих странах, для того, чтобы сделать нас зависимыми… И их можно понять.

И мы, в этой ситуации, могли бы понять и наших политиков, если бы они не играли роль «удобных непонимающих», а: