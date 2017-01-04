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Танцор из Молдовы победил на украинском шоу талантов
04.01.2017

Абсолютным победителем украинского телевизионного проекта «Танцуют все» стал Михай Унгуряну.

Выигранный гонорар Михай планирует отдать в детский дом. Также мальчик рассчитывает в очень скором времени полностью возобновить тренировки, которые частично были заброшены из-за участия в шоу.

“«Я обязательно вернусь в бальные танцы и продолжу свои тренировки. Впереди у меня очень важный турнир. Нужно быть в форме. Проект «Танцуют все!» многое мне дал», — сказал юный артист.

Михай отметил также, что пока готовился к выступлениям в рамках проекта, похудел на четыре килограмма.

Ранее Унгуряну выступал в паре с Ионелой Цэруш. Вместе они участвовали в российском шоу «Минута славы». Кстати, Цэруш завоевала симпатии зрителей в Румынии на конкурсе «Next Star».


 
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