Андрей Нэстасе о лишении Траяна Бэсеску гражданства РМ: «Вместо того, чтобы обратиться к международным учреждениям относительно возврата украденных миллиардов, Додон нашел чем заняться»

Вместо того, чтобы обратиться к международным органам следствия ввиду поиска и возврата украденных миллиардов, вместо того, чтобы требовать проведения досрочных выборов, вместо того, чтобы заменить окончательно скомпрометировавшую себя власть, которую ненавидят 90% граждан, и вместо того, чтобы предотвратить скачки цен и тарифов, Игорь Додон нашел себе занятие и подписал указ о лишении молдавского гражданства бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску.

Так прокомментировал председатель партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе подписание президентом Игорем Додоном указа о лишении гражданства Республики Молдова бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску.

«Как я говорил ранее, Додон может лишить Траяна Бэсеску гражданства РМ лишь незаконно, лишь при участии Плахотнюка и его карманных депутатов. Сегодня он именно так и поступил. Сегодня стало известно, что Додон продолжает разрушать страну и ее граждан, играя в псевдо-геополитические игры. Хорошо, что он не подписал указ о депортации Бэсеску, как раньше поступали передовики Плахотнюка, а сегодня – орденоносцы, награжденные «Орденом Республики», без дискомфорта для геополитического президента»,- отметил Андрей Нэстасе.

Лидер ППДП добавил, что поступок Додона необдуман и неуместен, а мотивы – насколько серьезные, настолько и нелепые.

«Заявив, что лишает Бэсеску гражданства, потому что оно было выдано ему незаконно, Додон берет на себя роль судьи и учителя в вопросах морали. Также Додон наводит напраслину, когда говорит что Бэсеску не вправе получить гражданство, потому что своими унионистскими призывами покушается на «государственность» Молдовы. Такой подход противоречит правам человека, свободе слова и свободе убеждений. Если так, тогда Додон, гипотетически, может лишить гражданства всех граждан Республики Молдова, которые считают себя унионистами», - говорится в заявлении Андрея Нэстасе.

Относительно заявления Игоря Додона о том, что «Траян Бэсеску неоднократно призывал к уничтожению государственности Республики Молдова посредством присоединения к Румынии, еще находясь на посту президента соседней страны, и отказывался признавать молдавскую государственность и само существование молдавского народа», лидер ППДП отметил:

«Адвокаты Траяна Бэсеску легко обжалуют эту нелепицу, потому что во время исполнения мандата президента Траян Бэсеску публично выступал за интеграцию Республики Молдова в ЕС, а данный проект не пользуется поддержкой Додона. Таким образом, чтобы спасти государственность, которую Додон защищает сомнительными геополитическими проектами, сотни тысяч граждан, поддерживающих европейский курс страны, также могут лишиться гражданства Республики Молдова. Все это может стать предметом позорного для Молдовы судебного процесса».

В данном контексте Андрей Нэстасе напомнил Игорю Додону о шести приоритетных инициативах, выдвинутых ППДП, которые «необходимы стране, в отличие от его геополитической демагогии, и которые поныне не были реализованы, или были реализованы частично и неубедительно»:

1. представить парламенту законодательную инициативу об отмене закона, возлагающего на граждан бремя возвращения украденных миллиардов;

2. запросить у спецслужб ряда стран данные о банковской краже и отмывании денег российской мафии через судебную систему Республики Молдова и вернуть все эти средства;

3. не промульгировать законодательные акты, принятые парламентом в связи с так называемой реформой пенсионной системы. В случае если эти законы будут промульгированы действующим президентом, выдвинуть инициативы по отмене закона о повышении пенсионного возраста и стажа;

4. предпринять все меры для отставки нынешнего генпрокурора и назначить нового, независимого, профессионального генерального прокурора из сферы, неподконтрольной преступной олигархии;

5. не промульгировать закон о либерализации капитала и налоговом стимулировании. Если действующий президент промульгирует этот закон, должна быть инициирована процедура по отмене этого закона;

6. выдвинуть законодательную инициативу по демонополизации информационного рынка, в частности, в области телевидения и радио, в том числе с немедленным переходом на цифровое телевидение.