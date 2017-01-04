Чубашенко: Отзовет ли Додон гражданство Молдовы у банкира Горбунцова?

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Президент Молдовы Игорь Додон должен лишить молдавского гражданства всех, кто получил его незаконно, а не только экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, считает бывший кандидат в президенты от "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко.
В прошлом молдавская и международная пресса публиковали материалы о незаконной выдаче молдавских паспортов иностранцам, включая тех, кто мог быть связан с международным терроризмом.
"Интересно, например, узнать, насколько законнно получил от Воронина гражданство РМ банкир Горбунцов. И если выяснится, что папка с делом о гражданстве Горбунцова просто пуста, отзовет ли Додон молдавское гражданство и у этого лондонского беженца?", - спрашивает Чубашенко.
Ранее лидер "Нашей партии" Ренато Усатый ставил под сомнение законность выдачи Горбунцову гражданства Молдовы экс-президентом Владимиром Ворониным.
"Если Додон остановит восстановление законности в части предоставления гражданства РМ иностранцам только на Бэсеску, это будет выглядеть не очень некрасиво. Как мелочный укол фанатика-молдовениста старенькому экс-руководителю Румынии за то, что тот, будучи фанатиком-унионистом, просто не согласен с молдовенизмом Додона. Я не фанат Бэсеску, и разделяю мнение большинства самих румын о том, что он просто придурок. Унионизм - это уже вторично. Но нельзя же лишать человека гражданства просто за его взгляды, за инакомыслие с Додоном. Если же речь, на самом деле, идет о восстановлении закона, то оно должно распространиться на всех, кто его нарушил, а не только на Бэсеску", - пишет Чубашенко.
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