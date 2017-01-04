Чубашенко: Отзовет ли Додон гражданство Молдовы у банкира Горбунцова?

Президент Молдовы Игорь Додон должен лишить молдавского гражданства всех, кто получил его незаконно, а не только экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, считает бывший кандидат в президенты от "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко.

"Отзывая гражданство РМ у Траяна Бэсеску, президент Игорь Додон апеллировал к факту нарушения своим предшественником Тимофти правил предоставления гражданства. По такой логике, должны быть проверены все указы Тимофти, Гимпу, Воронина, Лучинского, Снегура о принятии в молдавское гражданство иностранцев, и если выяснится, что при издании этих указов был нарушен закон, эти указы должны быть отменены точно так же, как и указ про Бэсеску", - написал Чубашенко в соцсетях, коментируя указ Додона о лишении гражданства Бэсеску.

В прошлом молдавская и международная пресса публиковали материалы о незаконной выдаче молдавских паспортов иностранцам, включая тех, кто мог быть связан с международным терроризмом.

"Интересно, например, узнать, насколько законнно получил от Воронина гражданство РМ банкир Горбунцов. И если выяснится, что папка с делом о гражданстве Горбунцова просто пуста, отзовет ли Додон молдавское гражданство и у этого лондонского беженца?", - спрашивает Чубашенко.

Ранее лидер "Нашей партии" Ренато Усатый ставил под сомнение законность выдачи Горбунцову гражданства Молдовы экс-президентом Владимиром Ворониным.

"Если Додон остановит восстановление законности в части предоставления гражданства РМ иностранцам только на Бэсеску, это будет выглядеть не очень некрасиво. Как мелочный укол фанатика-молдовениста старенькому экс-руководителю Румынии за то, что тот, будучи фанатиком-унионистом, просто не согласен с молдовенизмом Додона. Я не фанат Бэсеску, и разделяю мнение большинства самих румын о том, что он просто придурок. Унионизм - это уже вторично. Но нельзя же лишать человека гражданства просто за его взгляды, за инакомыслие с Додоном. Если же речь, на самом деле, идет о восстановлении закона, то оно должно распространиться на всех, кто его нарушил, а не только на Бэсеску", - пишет Чубашенко.