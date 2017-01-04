Около 500 организаций воспользуются "Законом 2%"

413 общественные ассоциации, фонда, частных учреждения, 71 религиозный культ и их составные части зарегистрировались в Министерстве юстиции в качестве бенефициаров так называемого "закона 2%", который позволяет налогоплательщикам направлять 2% от суммы своего подоходного налога на благотворительность. Об этом сообщает пресс-служба Минюста, который во вторник, 3 января, опубликовал список некоммерческих организаций, получивших право воспользоваться этим законом.

Условия включения в программу "Закона 2%" предполагают, что претендент действует не менее года, не имеет долгов перед государственным бюджетом и осуществляет деятельность, приносящую общественную, моральную, культурную или благотворительную пользу. Заявки примерно 40 претендентов были отклонены из-за несоответствия этим требованиям.

Организации, уже включенные в список бенефициаров "Закона 2%", будут автоматически продлевать свой статус каждый год по письменному заявлению, а новые участники программы могут подавать заявки на включение в список 1-30 сентября каждого года.