Expert Grup и НЦА изучили среднестатистический портрет получателя взяток

Слабость ко взяткам у мужчин сильнее, чем у представительниц прекрасного пола. Женщины к тому же менее требовательны к суммам взяток. Таковы данные исследования, которое провела организация Expert Grup совместно с Национальным центром антикоррупции.

Как показывает исследование, мужчины в 6 раз чаще берут взятки, нежели женщины. Средний возраст взяточника-мужчины - 18-39 лет, женщины же решаются получить взятку в 50-59 лет.

И те и другие преимущественно "берут конверты" на работе, но мужчины более осторожны. Неофициальные встречи они проводят также на улицах, в автомобилях и общественных местах.

Запросы у мужчин тоже выше. Максимальная сумма полученной взятки у мужчин составила 60 тысяч евро, у женщин - вдвое меньше.

Еще один любопытный факт: мужчины готовы торговаться, снизив на 18% первоначально запрошенную сумму. Женщины уступают максимум 13%.