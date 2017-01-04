Минздрав предлагает ужесточить наказания за агрессивное поведение в отношении врачей

Врачи в нашей стране всё чаще подвергаются агрессии со стороны пациентов и их родственников. За последнее время в Министерство здравоохранения поступили сотни таких жалоб. Чтобы бороться с этим феноменом, ведомство предложило законопроект, предусматривающий более жёсткое наказание за оскорбление, а также причинение физических увечий медработнику.

Бригада скорой помощи в составе врача Виктории Татарой и фельдшера Иона Бучушкана отправляется на вызов.

"Сейчас без десяти 12. На работе мы с восьми утра. У нас вызов за вызовом. Смена длится сутки. Работаем столько, сколько нужно", - сказал фельдшер Ион Бучушкан.

Спустя несколько минут бригада выезжает уже на следующий вызов.

"Сейчас нас вызвали к пациенту, у которого температура. Ему 58 лет. Постараемся добраться до адреса за 8-10 минут", - сказала врач скорой помощи Виктория Татарой.

Врачи должны действовать оперативно. У них нет права на ошибку.

"На оказание помощи ушло 20 минут, всё как по протоколу. У пациента высокая температура, поставили укол", - добавила врач скорой помощи Виктория Татарой.

Благодарные пациенты - явление нередкое в практике врачей. Однако без инцидентов не обходится.

"Мои коллеги подвергались и физической, и моральной агрессии со стороны пациентов. Некоторым после нужны были операции, другим - интенсивная терапия", - отметил фельдшер Ион Бучушкан.

"Безусловно, закон должен защищать нас потому что мы работаем часто и с психически больными людьми, и с пациентами, которые злоупотребляют алкоголем. Они обычно агрессивны", - сказала врач скорой помощи Виктория Татарой.

В Минздраве предлагают наказывать агрессоров, нанёсших телесные повреждения врачам, тюрьмой сроком от 10 до 12 лет. Сейчас наказание - от пяти до 10-ти лет. При этом за вербальную и физическую агрессию в отношении врачей штрафы повысятся почти до 70-ти тысяч леев, а тюремное наказание увеличат до пяти лет.

"В последнее время число случаев агрессивного отношения к медперсоналу возросло. В том числе и в отношении врачей скорой помощи, которых вызывают при каких-либо конфликтах. Они и сами нередко становятся жертвами агрессии", - сказал глава юридического отдела Минздрава Андрей Швец.

Авторы законопроекта отмечают, что в будущем в документ могут внести поправки. Они будут предусматривать ужесточение наказаний за другие преступления, совершаемые на территории медучреждений. Один из последних таких случаев произошёл накануне.

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