4 Января 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Учителя планируют четыре дня протестов
04.01.2017

Учителя запланировали на вторую половину января четыре дня протестов. Причиной их выхода на улицы является отказ правительства повысить зарплаты на 50%. Председатель Генерального совета Профсоюзной федерации образования и науки Дмитрий Иванов, с которым связалось Агентство IPN, сообщил, что акции протеста пройдут 17–20 января перед зданиями парламента и правительства.

„Мы официально обратились к правительству с просьбой увеличить и наши зарплаты. Врачам и другим категориям дают увеличенные зарплаты, а нас оставили на произвол судьбы. Нам ответили, что у них нет возможности, и что они рассмотрят запрос в течение года, но у нас нет времени ждать, поэтому мы выходим на протесты”, - рассказал Дмитрий Иванов.

По его словам, ежедневно в протестах будут участвовать около четырёхсот учителей из различных населённых пунктов страны.

Профсоюзы заявляют, что последний раз размеры зарплат учителей пересматривали в 2014 году, и они не достигают прожиточного минимума. Профсоюзы также указывают на разрыв между зарплатами педагогов и средним уровнем оплаты труда по экономике.


 
Количество просмотров:
77
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.