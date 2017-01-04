Учителя планируют четыре дня протестов

Учителя запланировали на вторую половину января четыре дня протестов. Причиной их выхода на улицы является отказ правительства повысить зарплаты на 50%. Председатель Генерального совета Профсоюзной федерации образования и науки Дмитрий Иванов, с которым связалось Агентство IPN, сообщил, что акции протеста пройдут 17–20 января перед зданиями парламента и правительства.

„Мы официально обратились к правительству с просьбой увеличить и наши зарплаты. Врачам и другим категориям дают увеличенные зарплаты, а нас оставили на произвол судьбы. Нам ответили, что у них нет возможности, и что они рассмотрят запрос в течение года, но у нас нет времени ждать, поэтому мы выходим на протесты”, - рассказал Дмитрий Иванов.

По его словам, ежедневно в протестах будут участвовать около четырёхсот учителей из различных населённых пунктов страны.

Профсоюзы заявляют, что последний раз размеры зарплат учителей пересматривали в 2014 году, и они не достигают прожиточного минимума. Профсоюзы также указывают на разрыв между зарплатами педагогов и средним уровнем оплаты труда по экономике.