Национальный отбор на конкурс "Евровидение 2017": новые правила

Один полуфинал, вместо двух, состоится в этом году в рамках национального отбора на Международный конкурс Eurovision Song Contest 2017. По словам генерального продюсера телеканала «Moldova 1» Леонида Мелника, на первом этапе, 21 января, пройдут прослушивания вживую. Из всех конкурентов будут отобраны 14 исполнителей, которые примут участие в полуфинале. На этом этапе жюри отберет конкурентов без помощи публики.

В полуфинале, который состоится 24 февраля, 4 исполнителя, набравшие большее количество баллов, будут отобраны жюри и еще 4 – телезрителями. Эти 8 конкурента будут бороться за право представлять нашу страну на Eurovision Song Contest в Киеве.

Желающие принять участие в национальном отборе Евровидение 2017 могут подать заявки на участие до 18 января с. г. Заявки будут поданы в Центр сбора документов для Евровидения 2017 по ул. Нынчешть, 64, TV Moldova 1. Желающие представить Республику Молдова в Киеве могут подавать заявки и электронной почтой.

Отвечая на вопросы корр. МОЛДПРЕС, источники «Teleradio Moldova» отметили, что, пока, с 12 декабря, когда было объявлено о начале конкурса, до настоящего времени, на конкурс записались только два кандидата. Группа Che-MD – первая подала заявку на участие в Евровидении 2017.

Национальный финал музыкального конкурса состоится 25 февраля 2017 г. 62 издание Международного конкурса Eurovision Song Contest будет проходить в Киеве 9, 11 и 13 мая, после победы соседней страны в Евровидении 2016 г. с песней «1944», спетой Джамалой.

Республика Молдова участвует в конкурсе Евровидения с 2005 года. В том году наша страны получила самый лучший результат – группа «Zdob şi Zdub» заняла второе место. В прошлом году представитель нашей страны Лидия не прошла в финал.