В период 2013-2016 годы средняя температура воздуха изменилась на всей территории страны

Глобальное потепление ощущается и в Молдове. По данным Национального бюро статистики, в период с 2013 по 2016 годы средняя ежемесячная температура воздуха изменилась на всей территории страны. Больше всего температурный режим изменился в феврале, марте и сентябре.

Согласно статистике, в феврале 2013-ого средний температурный максимум на севере страны составил около одного градуса выше ноля, в прошлом году - почти три с половиной градуса.

Более тёплым стал и март. В 2013-ом средняя температура в первый месяц весны достигла 0,6 градуса, в 2016-ом - она выросла почти на пять градусов. В сентябре средняя температура воздуха увеличилась с 13 градусов в 2013-ом до 17 в 2016-ом.

Такая же тенденция наблюдается и в центральных районах страны. В феврале 2013-ого в столице средняя температура была чуть более одного градуса, в прошлом году - почти пять. В марте, за три последних года, средний температурный максимум вырос на четыре градуса, в сентябре - на пять.

В Кагуле за последние четыре года в феврале и марте средняя температура увеличилась примерно на три градуса, в сентябре с 15 с половиной градусов в 2013-ом до 23 в 2016-ом.

Три года назад правительство утвердило Стратегию адаптации Республики Молдовы к изменению климата до 2020 года и План действий по ее реализации. Документ направлен на содействие адаптации к изменению климата в шести отраслях: сельском хозяйстве, здравоохранении, лесном хозяйстве, энергетике, в сферах транспорта и водных ресурсов