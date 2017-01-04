Очередная афера на миллионы на правительственном уровне

Введенный полгода назад в Республике Молдова налог на имущество на самом деле поражает средний класс, а богатые отделываются символической платой, считает заместитель председателя Партии «Платформа Достоинство и Правда» Александр Слусарь.

«Механизм создан таким образом, что очень богатые платят меньше, в то же время удар наносится немногим представителям среднего класса. Когда Платформа DA придет к власти, этот механизм будет изменен. Будет значительно увеличена площадь объектов недвижимого имущества, подлежащих налогообложению на роскошь, - до 170 – 200 квадратных метров. Таким образом мы исключим из списка плательщиков этого налога владельцев домов в сельской местности и представителей среднего класса в городских зонах», - заявил вице-председатель ППДП.

«В то же время ставка налога будет увеличена в несколько раз (2-3% от стоимости имущества), как это делается во многих европейских странах, где владельцы роскошных вилл платят налог в 10-15 тысяч евро в год. Будут возможны ежегодные накопления примерно в 200 миллионов леев. Также мы предложим ввести специальный налог на роскошь для автомобилей класса люкс. В первые годы все деньги, собранные в государственный бюджет, будут потрачены на социальные выплаты», - добавил Александр Слусарь.

Налог на имущество, который составляет 0,8% от стоимости недвижимости, был введен в прошлом году в результате поправок, принятых к Налоговому кодексу. Он ориентирован на дома площадью более 120 кв. м и кадастровой стоимостью, превышающей полтора миллиона леев.

До сих пор более 1900 человек заявили свои квартиры и виллы в государственной налоговой службе, уплатив 35 миллионов леев. Однако государство рассчитывало получить от владельцев просторных помещений по крайней мере 50 миллионов леев, но эта сумма не была собрана, потому что только около 60% собственников заплатили налог.

Налог на имущество выплачивается ежегодно до 25 декабря, а должники наказываются.