Главная Игорь Додон и лидер сепаратистов провели фотосессию в церкви; «Я поздравил его с победой на выборах»



«Я поздравил его с победой на выборах, чего ни один президент Республики Молдова до сих пор не делал», - заявил Додон в публикации в Facebook.



«Лидер Приднестровья Вадим Красносельский положительно оценил двустороннюю встречу, подчеркнув характер ее документирования и тот факт, что это хорошее начало для сотрудничества в решении ряда конкретных проблем, касающихся рядовых граждан на обоих берегах Днестра», - сообщила пресс-служба президента.



«Стороны обсудили повестку дня и весь спектр проблем, накопленных за последние несколько лет, в том числе и в сфере образования, регистрации автотранспорта, связи, обращения граждан и других. Была достигнута договоренность о формировании ряда решений, которые будут обсуждаться в ходе следующей встречи на высшем уровне, запланированной на ближайшее время», - говорится в пресс-релизе без уточнения других деталей.



Игорь Додон опубликовал на своей странице в Facebook несколько фотографий, сделанных в ходе сегодняшнего визита в город Бендеры, находящегося под незаконным контролем Тирасполя. Традиционно Игорь Додон появляется вместе с Вадимом Красносельским в окружении духовных лиц.​

Президент Игорь Додон продолжает делать антиконституционные заявления в пользу непризнанного режима в Тирасполе. Он встретился сегодня в городе Бендеры с новым лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, несколько раз поздравив его по случаю победы на недавних «президентских выборах», которые не признает ни одно государство.«Я поздравил его с победой на выборах, чего ни один президент Республики Молдова до сих пор не делал», - заявил Додон в публикации в Facebook.«Лидер Приднестровья Вадим Красносельский положительно оценил двустороннюю встречу, подчеркнув характер ее документирования и тот факт, что это хорошее начало для сотрудничества в решении ряда конкретных проблем, касающихся рядовых граждан на обоих берегах Днестра», - сообщила пресс-служба президента.«Стороны обсудили повестку дня и весь спектр проблем, накопленных за последние несколько лет, в том числе и в сфере образования, регистрации автотранспорта, связи, обращения граждан и других. Была достигнута договоренность о формировании ряда решений, которые будут обсуждаться в ходе следующей встречи на высшем уровне, запланированной на ближайшее время», - говорится в пресс-релизе без уточнения других деталей.Игорь Додон опубликовал на своей странице в Facebook несколько фотографий, сделанных в ходе сегодняшнего визита в город Бендеры, находящегося под незаконным контролем Тирасполя. Традиционно Игорь Додон появляется вместе с Вадимом Красносельским в окружении духовных лиц.​

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