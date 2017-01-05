Рогозин прокомментировал встречу Додона и Красносельского

Заместитель председателя правительства РФ, спецпредставитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин прокомментировал встречу молдавского лидера Игоря Додона и главы непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского.

Руководители Молдовы и Приднестровья провели первую за восемь лет встречу, на которой стороны определили спектр вопросов, требующих первоочередного решения. "Важно, чтобы на таких встречах решались конкретные вопросы, от которых зависят безопасность и благополучие жителей обоих берегов Днестра. Ждем Игоря Додона в Москве 17 января", — написал Рогозин на своей странице в Facebook.

По итогам встречи с Красносельским Додон написал на своей официальной странице в Facebook, что "самое главное, что наладили хороший контакт, есть открытость и высказана готовность к компромиссам с обеих сторон. Задача поставлена — граждане по обе стороны Днестра должны увидеть конкретные результаты в течение 2017-го года".