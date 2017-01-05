В результате проверки, еда в 31 супермаркете изъята из продажи из-за истечения срока годности

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Общество
Специалисты Центра общественного здоровья проверили 31 столичный магазин. В результате, более 300 килограмм продовольственных товаров, приготовленных в супермаркетах, были изъяты из продажи.
В большинстве случаев, администраторы торговых точек не смогли объяснить, где была куплена рыба или мясо, из которых затем приготовили еду. Эксперты обнаружили около 70 килограммов готовой продукции с истекшим сроком годности.
Специалисты говорят, что в некоторых магазинах повара работали без перчаток и в антисанитарных условиях. А некоторые работники кухни не прошли обязательную медкомиссию.
В результате проверок, центр выдал 20 санитарных предписаний по устранению выявленных нарушений. Кроме того, инспекторы составили 27 протоколов на ответственных лиц за нарушение санитарно-гигиенических норм и принятие на работу людей, не прошедших медицинский контроль.
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