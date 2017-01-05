5 Января 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
В результате проверки, еда в 31 супермаркете изъята из продажи из-за истечения срока годности
05.01.2017

Специалисты Центра общественного здоровья проверили 31 столичный магазин. В результате, более 300 килограмм продовольственных товаров, приготовленных в супермаркетах, были изъяты из продажи.

В большинстве случаев, администраторы торговых точек не смогли объяснить, где была куплена рыба или мясо, из которых затем приготовили еду. Эксперты обнаружили около 70 килограммов готовой продукции с истекшим сроком годности.

Специалисты говорят, что в некоторых магазинах повара работали без перчаток и в антисанитарных условиях. А некоторые работники кухни не прошли обязательную медкомиссию.

В результате проверок, центр выдал 20 санитарных предписаний по устранению выявленных нарушений. Кроме того, инспекторы составили 27 протоколов на ответственных лиц за нарушение санитарно-гигиенических норм и принятие на работу людей, не прошедших медицинский контроль.


 
Количество просмотров:
45
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.