Эксперты: Плахотнюк решил прибавить себе публичности

Влад Плахотнюк, которого многие считают "злым гением" молдавской политики, привлек к себе внимание многочисленных наблюдателей и экспертов, интересующихся политпроцессами в регионе.

Публикация автобиографии Плахотнюка, включая его откровенные воспоминания о бизнес-начинаниях, является знаковым поворотом в судьбе "серого кардинала". Исследователи считают, что Плахотнюк решил прибавить себе публичности и выйти на политический ринг в новой для себя роли - лидера консерваторов, противостоящего радикалам слева и справа. В Кишиневе отмечают наметившиеся горизонты будущего противостояния между Плахотнюком и Игорем Додоном. Местные эксперты уже не раз возводили на вершину пирамиды влиятельности этих двух игроков - конкурентов.

В недавнем прошлом Влад Плахотнюк переиграл весьма грозного и титулованного политического соперника - Влада Филата. В новой реальности пара Плахотнюка и Додона многим напоминает формат противоборства между российскими политиками - Борисом Ельциным и Геннадием Зюгановым. Несмотря на президентский статус Додона, в Молдавии президент не является столь влиятельной фигурой как в России. Ключевую роль будут играть парламентские выборы.

В Кишиневе многие уверены, что Влад Плахотнюк теперь будет должен лично вести за собой свою команду, попадая под критические кинжальные публикации и комментарии со стороны оппонентов. В то же время очевидным является и тот факт, что партнерам Молдавии в ЕС практически не остаётся выбора - за форматом конфронтации "Плахотнюк - Додон" отсутствуют какие-либо другие серьезные игроки. При этом скептики рассуждают о том, что эта борьба будет вестись, скорее, понарошку, - благодаря несоизмеримости финансовой и политической мощи Плахотнюка с одной стороны и поддерживаемого отдельными кругами в Москве Игоря Додона - с другой.

Видео: Prime.md