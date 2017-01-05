Забота о детях или выполнение плана по закрытию интернатов?

20 декабря NOI.md опубликовал статью «Молдова без сирот. Миф или реальность». В ней мы отстаивали позицию о том, что в нашей стране нельзя закрывать детские дома и интернаты.



По нашему мнению, судьбы детей-сирот и детей из сложных семей являются важнейшей проблемой для нашего общества. Эта проблема была практически и теоретически решена в бывшей Молдавской ССР и, соответственно, в Республике Молдова путем создания соответствующих учреждений – детских домов и школ-интернатов, в которых дети получали воспитание, образование и заботу со стороны взрослых. При необходимости им находили приемных родителей. Эта весьма деликатная работа осуществлялась под надзором государства и общественности в лице педагогических коллективов и неправительственных организаций.



Реформирование этой системы, если требуется, должно осуществляться продуманно, тонко, на протяжении длительного времени. Однако в нашей стране за несколько лет было закрыто большинство детских домов и школ-интернатов, появились тысячи беспризорных детей, расцвела торговля детьми.



Этой проводимой чиновниками реформе, которая инициирована из-за рубежа, активно помогают различные зарубежные неправительственные организации. Одна из них - CCF Moldova («Ребёнок. Сообщество. Семья»), представляющая британский благотворительный фонд Hope and Homes for Children. На своём сайте она публикует отчеты о своей деятельности. Эта организация гордится тем, что в сотрудничестве с Министерством просвещения участвует в закрытии детских домов и школ-интернатов и устами ее лидера Лилианы Ротару заявила о своей цели закрыть до 2020 г. все подобные учреждения в Республике Молдова.



Например, в 2014-2015 гг. CCF Moldova предприняла действия по «дезынституционализации» - освобождению детей от содержания во вспомогательной школе-интернате в Гринэуцах Окницкого р-на. «1 сентября 2015 г. Ни один ребенок не вернулся в это учреждение» - сообщается на сайте. В результате этого 51 ребенок был возвращен в биологические семьи, 15 – в приёмные, два отданы на обеспечение «профессиональных родителей» (патронатное воспитание) и ещё двое – в дома семейного типа.



Также CCF Moldova принимала участие, а где-то активное участие, в закрытии и реформировании:

вспомогательной школы-интерната в Царьграде Дрокиевского р-на в 2012-2014 гг. (один ребенок возвращен в биологическую семью);

вспомогательной школы в с. Сэрата-Ноуэ Леовского р-на в 2011-2012 гг. (79 детей реинтегрированы в биологические семьи, 27 детей – в приёмные семьи, шесть детей помещены в детские дома семейного типа или отданы на патронатное воспитание, один ребенок находится под опекой);

школы-интерната в г. Купчинь Единецкого р-на в 2010-2012 гг. (47 детей освобождены из этого учреждения, в том числе 15 возвращены в семьи, 11 в приёмные семьи, девять – в дома семейного типа или на патронатное воспитание);

в 2010-2011 гг. детского дома в с. Чернолёвка Дондюшанского р-на (из 36 детей 24 вернулись в биологические семьи, восемь – в приемные, четверо – на патронатное воспитание).

Кроме того, как известно, в последние годы в Молдове закрыты десятки других детских домов и школ-интернатов.



По данным CCF Moldova, с 2008 по 2013 гг. этой организации удалось реинтегрировать в биологические и приёмные семьи более 600 детей. А с 2008 г. по настоящее время (не известно, когда сайт обновлялся) около 800 детей освобождены от содержания в интернатах и детдомах. А в целом по стране таких детей тысячи.



Директор этой организации Лилиана Ротару в статье «Молдова без сирот. Миф или реальность» высказала свою точку зрения на проблему содержания и воспитания этих детей. Может быть, благодаря деятельности CCF Moldova, какие-то дети обрели счастье в приёмных семьях и детских домах семейного типа. Но вместе с тем факт остаётся фактом – очень много детей стало беспризорными, чего не было в то время, когда система интернатов и детских домов хорошо работала. Каким образом удается изменить менталитет биологических родителей, чтобы возвращенный им ребенок из школы-интерната, вдруг стал счастливым? CCF Moldova это не объясняет. Однако известно, что очень часто менталитет родителей изменить не удается (например, если родители любят выпить, у них другие приоритеты) и дети вновь уходят из семьи, становясь беспризорными…



Существует проблема с усыновлением детей иностранцами - примеры привел директор гимназии-интерната №3 Игорь Сандлер.



Наш источник, по понятным причинам пожелавший остаться неизвестным, рассказал в статье о том, что после того, как Россия ввела мораторий на усыновление детей гражданами США, а власти Молдовы мораторий сняли, спрос на детей из Молдовы увеличился. Цитата из статьи:



«И все хотят, в основном, здоровых, красивых детей с голубыми глазами. Это сложно осуществить, поэтому придумали «под маркой» возвращения детей в семью, определять их в центры, созданные иностранцами. Только в Кишиневе их энное количество. Детей буквально «впихивают» обратно в неблагополучные семьи, где проблемы никогда не заканчиваются.

Главное – освободить ребенка из-под опеки и ответственности государства. А для этого надо ликвидировать все детские дома и школы-интернаты. С этой целью открывают нелегальные компании, которые занимаются такими вопросами и работают при поддержке государственных структур. С этой целью, возможно, открыты и CCF с HHC, организующие концерты и благотворительные вечера с участием звёзд, за спиной которых делают свое дело».



Последнюю фразу, в которой наш собеседник высказал предположение, употребив слово «возможно», г-жа Ротару расценила как нанесение ущерба чести и достоинства. Однако эта фраза представляет собой классическое оценочное суждение «judecăţi de valoare». Это - мнение. Это - не указание и не констатация факта.



По этому поводу существует решение №7 от 24 декабря 2012 г. пленума Высшей судебной палаты РМ «О применении судебными инстанциями в практике некоторых положений Закона о свободе выражения мнения». Судебная практика, стоит на позиции, что оценочное суждение не подлежит доказыванию (об этом – в решении ВСП). Любое лицо вправе свободно выражать своё мнение, в том числе и журналист.



Сайт www.noi.md готов сотрудничать с CCF Moldova и рассказать о судьбах детей, которые были с помощью этой организации возвращены в биологические семьи. Если CCF Moldova предоставит нам адреса сотен этих семей, мы их навестим и расскажем об их счастливом детстве.