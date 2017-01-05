В магазинах запрещена бесплатная раздача пластиковых пакетов

Согласно новому закон об отходах, запрет на бесплатную раздачу пластиковых пакетов, за исключением очень тонких пластиковых пакетов, вводится с 1 января 2017 г. в целях предотвращения образования отходов, а также во избежание загрязнения окружающей среды.

Оговорено также, что с 1 января 2018 г. вводятся новые, более строгие требования к производству и составу упаковки. В частности, в целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья населения, а также предотвращения образования отходов, в том числе опасных, упаковка должна соответствовать основным требованиям и уровням концентрации тяжелых металлов. В законе четко прописаны основные специальные требования к производству и составу упаковки, к ее повторному использованию, а также к восстанавливаемой упаковке.

В то же время, с 1 января 2020 г. вступит в силу положение закона об отходах, предусматривающее создание Центра по управлению опасными отходами, который будет заниматься распределением для обработки отходов стойких органических загрязнителей или отходов, загрязненных стойкими органическими загрязнителями, отходов, содержащих ртуть, и опасных отходов, образующихся в результате разборки батарей и аккумуляторов, электрического и электронного оборудования, выведенных из эксплуатации автомобилей и их экспортом с целью окончательного удаления.

Основные положения нового закона об отходах вступят в силу через год после опубликования его в Monitorul oficial.