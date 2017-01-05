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Политика
Гречаный: Встреча Додона и Красносельского - первый шаг к реальному сближению берегов
05.01.2017

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный приветствовала состоявшуюся сегодня, 4 января, встречу президента Молдовы Игоря Додона и главы Приднестровья Вадима Красносельского.

Она напомнила, что Партия социалистов РМ последовательно выступала за политическое решение приднестровской проблемы. 

- Ещё в 2013 году ПСРМ разработала и представила общественности проект реинтеграции Республики Молдова на основе федерализации. Поддержка этого проекта была отмечена в резолюциях двух последних съездов Партии социалистов РМ, - заметила Гречаный.

Она выразила мнение, что несмотря на разную оценку и подходы к процессу федерализации, движение по этому пути необходимо продолжать:

- Сегодня это единственный способ мирного решения приднестровской проблемы и реинтеграции страны. И встреча Игоря Додона и Вадима Красносельского сегодня, я уверена, - это первый шаг к реальному сближению берегов, - заявила Гречаный.

Напомним, сегодня впервые за восемь лет состоялась встреча глав Молдовы и Приднестровья. 


 
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