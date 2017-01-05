Александр Слусарь о встрече Додона с лидером сепаратистов в Тирасполе: «Не слышно было, чтобы они обсуждали вопрос компании Energokapital, или им кто-то запретил это делать»

На встрече президента Игоря Додона с новым лидером Тирасполя Вадимом Красносельским не затрагивались важные темы. Додон не обсудил проблему электроэнергии, возможно, кто-то запретил ему это делать. Это очень больной вопрос для олигархических кругов Тирасполя и Кишинева. С такими заявлениями выступил вице-председатель ППДП Александр Слусарь.

«Я очень внимательно следил за всеми новостями о встрече президента Додона с товарищем Красносельским, называющим себя лидером так называемой Приднестровской республики. Сообщалось, что стороны в первую очередь обсудили вопросы, касающиеся интересов граждан обоих берегов. Они поговорили о дипломах, номерных знаках и о мобильной связи. Но меня, как простого гражданина больше волнует вопрос закупок электроэнергии», - заявил Александр Слусарь.

«Я не слышал, чтобы обсуждалась проблема существования компании Energokapital, которая является фирмой-прокладкой со счетами в офшорах и которую, по данным из достоверных источников, контролируют бывший тираспольский лидер Шевчук и нынешний координатор мафии в Молдове Плахотнюк. Я не слышал, чтобы Додон поднял вопрос о том, почему более 40% денег, выплачиваемых гражданами Республики Молдова на правом берегу за электроэнергию, остаются в карманах фирмы Energokapital», - добавил вице-председатель партии «Платформа Достоинство и Правда» Александр Слусарь.

Вместе с тем Александр Слусарь отметил: «Почему мы не можем закупать электроэнергию напрямую у Кучурганской ГРЭС? Насколько я знаю, даже в Российской Федерации следственные органы заинтересованы в расследовании этой сомнительной схемы с закупкой электричества. А президента всея Молдовы почему-то не интересует, как можно снизить тарифы на электроэнергию для граждан самой бедной страны в Европе. Возможно, кто-то запретил Додону обсуждать эту очень болезненную для олигархических кругов в Тирасполе и Кишиневе тему?».

Напоминаем, что вчера Игорь Додон провел встречу с новым лидером Тирасполя Вадимом Красносельским и лично поздравил его с победой на «президентских выборах», которые не признает ни одно государство в мире.