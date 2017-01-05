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Спорт
Молдова обыграла Турцию в первом товарищеском матче
05.01.2017

Возглавляемая Владимиром Вусатым сборная Молдовы по футзалу удачно начала новый 2017-й год. В первом из двух запланированных товарищеских матчей в городе Ялова она победила хозяев паркета - сборную Турции - 5:2, пишет moldova.sports.md.

Голы забили Сергей Такот (3-я и 20-я минуты), Андриан Лашку (9-я), Андрей Негара (25-я) и Кристиан Обадэ (37-я).

Стартовый состав молдавской сборной выглядел следующим образом: Олег Китороагэ, Сергей Такот, Андриан Лашку, Кристиан Обадэ, Константин Бурдужел.

Повторный товарищеский матч с турками намечен на завтра, 5-е января, и состоится на той же площадке в городе Ялова. Начало - в 13.00.

Встречи с Турцией являются подготовительным этапом к отборочному турниру чемпионата Европы. С 23-го января по 1-е февраля Молдова сыграет в группе «В» с командами Греции, Сан-Марино и Уэльса.

Соревнования пройдут в Уэльсе.


 
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