На строительство VIP-тюрьмы в Кишинёве выделено 63,5 млн леев

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Экономика
В 2017 году Министерство юстиции направит более 78 млн леев на строительство и реконструкцию нескольких тюрем, - сообщает mybusiness.md.
Эти данные содержатся в государственном бюджете на будущий год, опубликованном 27 декабря в «Официальном мониторе Республики Молдова». Так, на строительство тюрьмы в Бельцах будет выделено 6 млн леев. На ремонт пенитенциара № 3 в Леова предусмотрено 6,4 млн, и ещё 2,5 млн леев на реконструкцию тюрьмы № 10 в селе Гояны муниципия Кишинэу.
Бюджет Министерства юстиции на 2017 год составляет около 686 млн леев. На текущие расходы предусмотрено 607 млн, из которых 356 млн предназначены для оплаты персонала.
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