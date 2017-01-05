Правительство Филипа пережило 10 вотумов недоверия в 2016 году

На протяжении прошлого года депутаты рассмотрели десять резолюций о выражении вотума недоверия правительству, которые были отклонены парламентом.

Данные содержатся в статистических итогах законодательного процесса за 2016 год.

В течение 2016 года по требованию депутатов было организовано три парламентских слушания. Основные вопросы касались результатов проверки подписных листов в поддержку проведения конституционного референдума, предпринятые меры для уменьшения опасности наводнений и поддержки граждан, которые пострадали в их результате. Так же, на слушаниях шла речь и о питании детей в учебных заведениях страны. Депутаты потребовали информацию от ведомственных учреждений и органов.

В 2016 году согласно действующему законодательству в парламенте было представлено 20 докладов о деятельности отраслевых органов публичного управления и подведомственных парламентскому контролю учреждений. Речь идет о Координационном совете по телевидению и радио, Центральной избирательной комиссии, Счетной палате, Национальном центре по защите персональных данных, Совете по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, Национальном банке, Национальной антикоррупционной комиссии, Совете по конкуренции, Высшем совете магистратуры и др. В общей сложности из 20 докладов, восемь были рассмотрены на пленарном заседании парламента.

Статистические итоги законодательного процесса показывают, что в течение 2016 года в парламенте работали шесть специальных и следственных комиссий и три рабочие группы.